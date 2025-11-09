Elle est diplômée d'un bac +5 en finances, France Travail lui propose un emploi... de Père Noël

Une jeune femme diplômée d’un Master en finances s’est récemment inscrite à France Travail pour trouver un emploi. Malgré ses qualifications, l’agence lui a proposé un job… de Père Noël.

Quand on a fini ses études, il n’est pas toujours facile de trouver un travail. C’est ce qui vit une jeune femme âgée de 23 ans et originaire de Reims. Après cinq ans d’études, elle est diplômée d’un Master en finances et malgré cela, elle peine à trouver un emploi.

Crédit photo : iStock

Pour l’aider dans ses recherches, elle s’est inscrite à France Travail en septembre dernier, dans l’espoir de trouver un emploi dans son domaine d’études, comme le révèle BFMTV. Mais la jeune femme a été confrontée à une grosse désillusion…

Un emploi de Père Noël

Faisant abstraction de son diplôme, France Travail lui a récemment proposé un emploi… de Père Noël ! Il s’agissait d’un CDD de 28 heures par semaine, du 1er au 24 décembre, qui était payé entre 11,88 euros et 14,56 euros brut de l’heure. Un emploi similaire à ce job de rêve qui consiste à regarder 25 films de Noël en échange de 2 100 euros, mais qui ne correspond pas du tout aux attentes de l'étudiante.

Crédit photo : iStock

Une proposition surréaliste pour la jeune femme diplômée, qui n’a pas du tout plu à sa mère.

“Je trouve ça énorme de proposer ce poste à une jeune femme de 23 ans, qui plus est d’1,60 mètre ! Je trouve qu’on marche sur la tête. Non, ça ne me fait pas rire. Ce qui m’étonne, c’est l’accompagnement proposé aux jeunes. Ma démarche, au-delà de la colère, un peu quand même, c’est surtout de faire prendre conscience qu’il faut repenser l’accompagnement des jeunes diplômés”, a-t-elle déclaré à L’Union.

Une offre d’emploi automatique

Selon France Travail, cette proposition aurait été envoyée automatiquement par le site internet de l’agence. Ainsi, il ne s’agirait pas d’une offre d’emploi sérieuse faite par un conseiller.

“Notre algorithme peut suggérer divers types d’offres, y compris saisonnières, en fonction des mots-clés utilisés et des paramètres de recherche précédents. Pour cette offre précise de père Noël, il s’agit donc d’une proposition automatique générée par notre site”, assure France Travail.

L’agence affirme également avoir proposé 17 autres offres d’emploi à la jeune femme, qui correspondaient toutes à ses qualifications.