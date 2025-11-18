La Suisse offre 85 000 postes avec des salaires entre 3800 et 9000 euros par mois !

Près de 100 000 postes sont à pourvoir chez nos voisins suisses. Ces derniers sont à la recherche de talents pour occuper des postes clés avec des salaires très confortables.

La Suisse à la recherche de nombreux talents

En France, le taux de chômage touche 7,7% de la population active au troisième trimestre, selon l’Insee. Chez nos voisins suisses, c’est un autre problème. Le pays helvète est à la recherche de 85 000 travailleurs dans des secteurs clé, indique le site Ally.fr. De ce fait, de nombreuses entreprises sont prêtes à embaucher rapidement.

Il faut dire que la Suisse manque de main d'œuvre dans certains secteurs à cause d’une population vieillissante, mais également à cause des départs à la retraite. Dès lors, de jeunes talents sont vivement recherchés. De plus, la qualité de vie, le pouvoir d’achat confortable et la stabilité professionnelle de la Suisse continuent de séduire.

Des secteurs clé qui recrutent avec un salaire pouvant aller jusqu’à 9000 euros

Crédit photo : Sam Edwards/ iStock

Les secteurs demandeurs de nouveaux talents en Suisse sont la santé, le bâtiment, l’industrie, l’informatique et la logistique. Si les critères concernant la qualité de vie et la stabilité professionnelle ne sont pas suffisants pour faire se déplacer certains candidats, le salaire pourrait faire la différence. Il faut dire que le salaire moyen en Suisse est de 4 382 euros net par mois, selon l'OCDE. C'est plus qu'en France où le salaire moyen est de 2 733 euros net par mois.

Dans le domaine de la santé (les postes à pourvoir concernent les aides-soignantes, les infirmiers et les médecins), le salaire s’élève respectivement de 3800 à 10 000 euros. Les cantons suisses les plus peuplés accélèrent d’ailleurs leurs embauches pour répondre à la demande toujours plus forte.

Dans le secteur du bâtiment, le salaire est là aussi confortable. Il est compris entre 4000 et 6000 euros pour un ouvrier en BTP, un électricien qualifié et un mécanicien/technicien. Par ailleurs, les plus qualifiés peuvent espérer une prime et gravir les échelons plus rapidement.

Crédit photo : gorodenkoff/ iStock

Le domaine de l’informatique est en plein essor. Un développeur junior peut gagner entre 5000 et 6200 euros. Un ingénieur logiciel et un expert en cybersécurité entre 6500 et 9000 euros.

Enfin, le domaine de la logistique et des zones touristiques risquent d’être pris d’assaut. De nombreuses entreprises acceptent des profils en reconversion et même des candidats avec une petite expérience. En plus, le salaire moyen ne change pas : de 3500 à 4800 euros pour les chauffeurs, vendeurs et cuisiniers.

Voici de nombreuses opportunités qui motiveront, à coup sûr, ceux qui le souhaitent à partir travailler en Suisse.