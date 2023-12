Elle gagne 187 millions à l'EuroMillions et se fait escroquer par sa propre famille

Après avoir remporté le jackpot à la loterie, cette Britannique pensait vivre un rêve éveillé. Le hic ? Ce gain a transformé sa vie en un véritable cauchemar.

En 2012, Gillian Bayford, une Écossaise originaire de Dundee, a remporté 187 millions d'euros à l’Euromillions. Contre toute attente, cette victoire a anéanti sa vie et ses relations familiales.

Dans une interview accordée au tabloïd Mirror, la millionnaire explique que sa famille lui a fait vivre un véritable enfer depuis sa victoire. À l’époque, Gillian Bayford avait décidé de verser 20 millions de livres (environ 25 millions d’euros) à ses parents et son frère afin que ces derniers puissent rembourser leurs dettes.

Crédit Photo : shutterstock

Mais ce n’est pas tout ! Elle a aussi offert un appartement sur la côte écossaise. Poussée par ses parents, Gillian Bayford a été contrainte de donner environ 1 million d’euros à son frère. Ce gain lui a permis de créer une nouvelle entreprise.

La gagnante a vécu une descente aux enfers

Le hic ? Selon Gillian, les membres de sa famille sont devenus avides et méchants. En effet, ses proches n’ont fait que réclamer toujours plus d’argent :

« Ils n’arrêtaient pas de me contacter pour que je leur en donne plus. Ils ont déjà acheté des maisons et des voitures, mais ils en voulaient toujours plus (…) Ils ont perdu contact avec leurs origines (…) Ils se moquent des gens. Je trouve ça déplaisant. Aujourd’hui, ils vivent dans un appartement à 300.000 euros et conduisent une Audi S8», avait déclaré à l'époque la quadragénaire à la presse locale.

Crédit Photo : Getty Images

Sans réelle surprise, les liens familiaux entre Gillian Bayford se sont détériorés. Résultat : elle n’a pas été invitée au mariage de son frère et ne parle plus à sa mère. À noter que son père est décédé en 2021.

La pauvre femme a vécu une humiliation supplémentaire lorsque son mari - avec qui elle a partagé les gains - a décidé de la quitter pour se mettre en couple avec une femme plus jeune.