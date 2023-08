Elle gagne 200 euros au jeu à gratter, rejoue un ticket et devient millionnaire

À Saumur, en Maine-et-Loire, une habitante a gagné le jackpot grâce à un ticket à gratter, qu’elle a joué avec des gains qu’elle venait de décrocher sur le même jeu. Là voilà désormais millionnaire

!Pour avoir de la chance, il faut parfois savoir la provoquer ! Et on peut dire que cette joueuse a persisté pour toucher un joli pactole. Ce lundi 7 août, elle décide de jouer à un jeu à gratter Millionnaire et remporte la modique somme de 200 euros.

Si beaucoup d’entre nous se seraient arrêtés là, avec cette petite fortune temporaire, elle a décidé de réinvestir ses gains en grattant un second ticket Millionnaire dans la foulée. Un flair incroyable puisqu’elle est devenue millionnaire.

“J’ai compté les zéros et il y en avait bien six”

“Elle a éclaté en sanglots, elle m’a demandé de vérifier avec elle (...) Et effectivement, j’ai compté les zéros et il y en avait bien six”, raconte le buraliste auprès du Courrier de l’Ouest.

Crédit photo : FDJ

Pour le commerçant installé depuis 17 ans dans cette galerie, située à Saint-Lambert-des-Levées, c’est une première. Personne n’avait jamais encore rapporté un million d'euros en lui achetant un ticket à gratter : “En plus, on en parlait récemment avec d’autres clients”.

Si la belle cagnotte a fait le bonheur de la gagnante, elle ravit aussi le buraliste qui s’apprête à prendre sa retraite et recherche un repreneur. Ce million est le plus gros gain jamais empoché dans la région Pays de la Loire. Il fallait bien une première à tout !