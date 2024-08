Elle lit les SMS de son fiancé infidèle au lieu de ses voeux le jour du mariage

En Australie, une future mariée est tombée de haut en recevant mystérieusement des preuves de l’adultère de son fiancé, la veille de leur mariage. Lors de la cérémonie, elle a préféré lire ces messages plutôt que ses voeux.

Impatiente à l’idée de se marier avec l’amour de sa vie, une Australienne est tombée des nues la veille de son mariage. Elle passait la soirée avec ses amis dans une chambre d’hôtel lorsque l’une des demoiselles d’honneur lui signale que son téléphone n’arrête pas de vibrer.

La future mariée consulte alors ses messages et découvre des captures d’écran accompagnées du message : “Je ne me marierais pas avec lui. Et toi ?”. En effet, les captures d’écran concernent des conversations entre son fiancé et une autre femme. Ces échanges datent d’il y a plusieurs mois jusqu’à quelques jours plus tôt.

“Cette fin de semaine. Toi et moi. C’est du chaud chaud, là. Sors-moi le grand jeu (...) Ton corps est incroyable, tu sais comment t’en servir. J’aimerais que ma petite-amie ait la moitié de tes compétences (...) Tu me manques tellement. Jamais je n’ai eu ce genre de connexion”

Crédit photo : iStock

Elle révèle tout le jour du mariage, son fiancé quitte l’église

À la vue de ces messages compromettant la fidélité de son futur époux, les demoiselles d’honneur veulent que le mariage soit annulé. Mais la future mariée a préféré maintenir le mariage. Le lendemain matin, elle révèle à ses amies qu’elle allait profiter de la cérémonie pour déballer ces révélations.

Ainsi, le jour du mariage, face aux invités, la jeune femme annonce qu’il n’y aura pas de mariage car son fiancé n’est pas celui qu’elle pensait connaître. Elle se met alors à lire les messages reçus alors que son futur époux se décompose totalement, quittant l’église.

“Je vous aime tous et aussi horrible que cela puisse paraître, je suis heureux que vous soyez tous là. Il n’y aura pas de réception de mariage aujourd’hui, mais à la place, il y aura une célébration de l’honnêteté, de la quête du véritable amour et du fait de suivre son coeur même lorsque vous avez mal”

Crédit photo : iStock

Si la jeune femme ne sait toujours pas qui lui a envoyé ces SMS, elle a tout de même invité tous les convives à venir malgré tout à la réception, dans le but de célébrer l'honnêteté plutôt que son union avortée. Et hormis les frères de son ex-fiancé, tous sont venus pour faire la fête.