Les internautes s'arrachent les cheveux pour retrouver la bague de fiançailles perdue sur cette photo

Les internautes sont toujours friands de défis en tout genre. L’un d’entre eux les a laissé pantois durant plusieurs heures (jours pour certains) après qu’une femme leur a demandé de trouver sa bague sur une photo. Casse-tête garanti.

Internet a parfois du bon lorsque l’on est à la recherche d’informations. C’est sans doute ce que s’est dit cette future mariée. Après être allée faire un tour à la plage, la jeune femme s’est rendue compte qu’elle avait perdu sa bague de fiançailles.

Elle a demandé de l’aide aux utilisateurs du forum Reddit pour l’aider à la dénicher au beau milieu de cette plage de cailloux et de petits rochers. Alors, la jeune femme a publié une photo d’un petit périmètre, à l’endroit où elle a perdu la bague, demandant aux internautes s’ils étaient capables de la retrouver.

On peut penser que la jeune femme avait déjà retrouvé la bague au moment de publier la photo et qu’elle a simplement voulu tester le sens d’observation des internautes. Car la bague de fiançailles se trouve bel et bien sur la photo.

Les internautes se prennent au jeu d’observation

Crédit photo : Nicolas Trezeguet/ iStock

Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous aussi vous prêter au jeu. En revanche, si vous espérez trouver un petit objet brillant pour accomplir votre mission, vous feriez mieux d’abandonner l’idée. Contre toute attente, la couleur de la bague ne ressort pas sur la photo. Au contraire, elle se mêle parfaitement aux couleurs foncées des coquillages, feuilles et autres cailloux.

Crédit photo : raedcabello/ Reddit

Les internautes ont pris ce défi à cœur, passant des heures et des heures à essayer de retrouver la bague. Petit à petit, ce drôle de défi a pris de l’ampleur sur le forum. La publication a ainsi été ‘likée’ 15 000 fois et 1600 internautes ont participé au test d’observation. « Je suis tellement nul à ça », estime un utilisateur. « Le pire c’est quand tu sais que c'est carrément au milieu et que tu ne le vois toujours pas », écrit un autre.

Certains internautes ont un œil de lynx. Ils se sont même permis de donner quelques indices : « Petit conseil : commencez toujours par le milieu sur ces photos », lance l’un d’eux.

Trève de suspense, la bague se trouve au milieu de l’image, sur une feuille qui a la même couleur qu’elle. Parce qu’il est très fin et de couleur similaire, le bijou est extrêmement difficile à repérer. Regardez plutôt ci-dessous :

Crédit photo : raedcabello/ Reddit

Et vous, l’aviez-vous trouvée ?