Une bague à 15 000 euros était cachée dans sa boîte de chocolats, son compagnon la demande en mariage

Une femme a remporté un concours lancé par un chocolatier à l’occasion de la fête des mères. Elle a gagné une bague en diamant de 18 carats, et son compagnon en a profité pour la demander en mariage.

À Annecy, Serge Ngassa est un artisan chocolatier qui possède l’entreprise Cocoa Valley. À l’occasion de la fête des mères qui a eu lieu ce dimanche 29 mai, il a décidé de lancer un concours pas comme les autres. En partenariat avec le joaillier suisse Franck Pecquery, il a fait gagner une bague sertie de diamants de 18 carats, dont le prix était estimé à 15 000 euros.

Crédit photo : M. Quémener / France Télévisions

Le concours était simple : chaque participant pouvait commander une boîte de chocolats, et chaque boîte était numérotée. Le jour de la fête des mères, le chocolatier a réalisé un tirage au sort avec tous les numéros, et il a contacté le vainqueur qui avait commandé la boîte gagnante. Cette opération a rencontré un très grand succès.

« Les 1 008 boîtes que nous avions mises en jeu sont parties en une dizaine de jours, ça a été un succès fou. Le concours a ramené près de 16 000 internautes sur notre boutique en ligne et nous avons envoyé des commandes partout en France », a déclaré Serge Ngassa.

Une habitante du Périgord gagne la bague

L’heureuse gagnante de cette bague est une femme nommée Séverine, qui vit dans le Périgord. Cette trentenaire a découvert le concours totalement par hasard.

« J’ai allumé la télé cette semaine et notre box s’est paramétrée d’elle-même sur le réseau de France 3 Alpes, alors que nous habitons dans le Périgord, en Nouvelle-Aquitaine. Je ne suis pas arrivée à régler le problème, alors j’ai laissé les actualités de France 3 Alpes, et j’ai vu ce reportage sur Cocoa Valley », a expliqué la jeune femme.

Crédit photo : M. Quémener / France Télévisions

Intriguée, Séverine est allée sur le site internet du chocolatier et a acheté une boîte de chocolats. Cependant, elle ne s’attendait pas du tout à remporter la bague.

« J’ai été touchée par la démarche éco-responsable de Serge, d’autant plus que l’une de nos connaissances est également artisan chocolatier, a-t-elle expliqué. J’ai deux enfants alors j’ai décidé de me faire un petit plaisir pour la fête des mères, mais je n’imaginais jamais gagner la bague. Je n’ai même pas tenu mon compagnon au courant, je ne lui ai pas dit que j’avais acheté du chocolat ! »

Le jour de la fête des mères, Séverine a été contactée par téléphone par le chocolatier, et elle a appris qu’elle avait gagné le concours.

L’heureuse gagnante est demandée en mariage

Avec son compagnon, Séverine s’est rendue à Annecy. Le couple a été convié à la chocolaterie, où ils ont pu savourer un cocktail et un bon repas en compagnie de plusieurs chefs étoilés, qui collaborent avec Serge Ngassa.

Crédit photo : France Télévisions

Cette belle histoire ne s’arrête pas là puisque pendant cette soirée, le compagnon de Séverine a décidé de la demander en mariage. Et il a bien entendu utilisé le bijou gagné pour faire sa demande.

« C’était incroyable, comme une double surprise ! D’autant plus que le week-end dernier, nous avions fêté nos deux ans de PACS avec des amis, a expliqué Séverine. J’avais fait un petit discours et expliqué, sur le ton de l’humour, que j’aimerais bien passer à l’étape suivante et que l’on se marie. La coïncidence est assez folle : une semaine plus tard, on remporte cette bague. »

Cette heureuse nouvelle a fait le bonheur du couple, mais aussi du chocolatier.

« J’ai été très heureux, c’est une belle histoire, a-t-il confié. J’ai lancé ce concours pour célébrer la fête des mères mais à la place, j’ai pu sceller une union. Ce n’est pas mon domaine d’activité, mais j’ai peut-être de l’avenir dans les mariages, qui sait ? D’autant que je fais déjà de très bonnes dragées ! »