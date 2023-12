Elle moule les parties intimes pour « désexualiser les corps » et décomplexer autour de la sexualité

Cette jeune artiste diplômée des Beaux-Arts il y a quelques années a fait des moulages de parties intimes sa spécialité. Si l’intention peut prêter à sourire, elle a surtout vocation à lever des tabous, bien trop nombreux, sur la sexualité mais pas que.

May Hughes est originaire de Libourne, en Gironde. Dans son atelier, la jeune femme possède de nombreux moulages de parties intimes de femmes et d’hommes. Par cette pratique, la Girondine souhaite décomplexer les tabous du corps. « Je fais justement ça pour désexualiser les corps », tient-elle à rappeler au site Actu Bordeaux.

Passionnée par le plâtre et le moulage, May Hughes a également toujours été attirée par les sujets de l’intime et de la sexualité. C’est en mêlant ces deux intérêts que l’artiste a trouvé sa vocation.

Au départ, tout a commencé avec des moulages de fruits et légumes difformes dénichés sur les marchés. Sa première expérience sur un corps a été sur le sien. Puis, de fils en aiguille, le moulage s’est répandu vers d’autres personnes, principalement des femmes.

Une pratique thérapeuthique pour aider à « la bienveillance envers soi et les autres »

Selon May Hughes, les rapports sociaux entre hommes et femmes créent « des complexes par rapport à nos corps ». Par ailleurs, elle regrette que la représentation des corps dans les films pornographiques « ne représentent pas la réalité ». En réalisant ses moulages sur des corps, la jeune artiste souhaite « qu’on arrête de nous montrer du faux ».

Elle espère également que le corps féminin soit plus représenté « contrairement au pénis », parce que « les femmes ont du mal à parler de ce qu’elles aiment et désirent dans les situations intimes, avec leurs partenaires », selon la jeune femme.

Enfin, May Hughes souhaite faire de ses séances de moulage auprès des participants (qu’elle ne touche jamais directement, précise le site Actu Bordeaux) une expérience thérapeuthique. Pour l’artiste, il s’agit de lever toute pression sociale autour de l’intime et de décomplexer les corps. « J’aimerais que ma pratique aide à la bienveillance envers soi et les autres », relate-t-elle.

À l’avenir, May Hughes aimerait venir en aide aux femmes atteintes de cancer du sein ou sur le point de subir une ablation en effectuant des moulages avant leur opération. Aider les adolescents à mieux comprendre la sexualité fait également partie de ses projets futurs.