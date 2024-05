Elle perd sa bague de fiançailles et la retrouve dans un champ 54 ans plus tard

Dans les années 1970, Marilyn Birch a perdu sa bague de fiançailles. Alors qu’elle pensait ne jamais le revoir, le précieux bijou a été retrouvé 54 ans plus tard.

Il y a des objets que l’on égare et que l’on croit perdus à jamais, mais que l’on finit par retrouver, parfois des années plus tard. C’est ce qu’a vécu Marilyn Birch, une femme britannique âgée de 76 ans, qui a égaré un objet très précieux : sa bague de fiançailles. Alors qu’elle donnait du foin à ses vaches dans les années 1970, elle a perdu sa bague, qui était un peu trop grande pour son doigt.

“Un samedi matin, alors que je la portais, je suis allée faire des courses, puis je suis rentrée à la maison et j’ai donné du foin au bétail. Une fois terminé, je me suis lavé les mains et je n’avais plus de bague. J’étais vraiment bouleversée. C’était un symbole d’engagement et ce symbole avait disparu”, a raconté Marilyn à la BBC.

Quand Marilyn s’est aperçue qu’elle avait perdu sa bague, elle est revenue sur ses pas pour tenter de la retrouver, en vain.

“Je continuais de regarder de temps en temps, juste au cas où nous la verrions quelque part. Finalement, nous avons abandonné et décidé que nous ne reverrions plus jamais cette bague de fiançailles”, a confié Marilyn avec regret.

La bague retrouvée 54 ans plus tard

54 ans plus tard, Marilyn et son mari Pete ont fait la rencontre de Keith Phillips, un homme qui utilise un détecteur de métaux pour explorer des propriétés et trouver des trésors. Après plusieurs rendez-vous, Marilyn a demandé à Keith s’il pouvait explorer leur terrain à la recherche de cette fameuse bague. Et par miracle, le bijou a été retrouvé ! La bague était enterrée dans un champ de la ferme du couple, à 20 centimètres de profondeur.

“Je parle beaucoup en temps normal, mais à cet instant je ne pouvais tout simplement plus parler. Je n’arrêtais pas de regarder la bague, c’était incroyable ! En fait, j’étais sans voix. Et Keith était également très ému parce qu’il était tellement ravi d’avoir trouvé cette bague pour moi”, s’est exclamée Marilyn.

Aujourd’hui, la bague va parfaitement bien à Marilyn, qui peut la mettre sur son doigt en toute tranquillité, sans avoir peur de la perdre.