Floride : un chercheur de trésor découvre une bague d'une valeur de 40 000 dollars sur la plage

Aux États-Unis, un chercheur de métaux a découvert un véritable trésor sur une plage : il a mis la main sur une bague en diamant valant des milliers de dollars.

Une trouvaille qui brille de mille feux ! En octobre dernier, un Américain équipé d’un détecteur de métaux a fait une découverte scintillante à Hammock Beach, une plage située en Floride.

Crédit Photo : Joseph Cook / SWNS

Il déterre un objet de grande valeur

En effet, le trentenaire a trouvé une bague en platine surmontée d’un gros diamant : «Quand je l'ai détectée, je pensais que ce serait 5 centimes, mais je l’ai déterrée et c’était un gros diamant sur une bague en platine», explique-t-il au Daily Mirror.

Crédit Photo : Joseph Cook / SWNS

Poussé par la curiosité, ce dernier a apporté la bague chez un bijoutier local. Une chose est sûre : le chercheur de trésor ne s’attendait pas à mettre la main sur un tel objet de valeur. La raison ? Le bijou valait des milliers de dollars.

«Quand je suis allé chez le bijoutier, ils m'ont dit qu'elle coûtait 40 000 dollars (environ 39 000 euros, ndlr). J’ai répondu 'Oh mon Dieu, elle traîne dans le coffre de mon scooter depuis presque une semaine !' Je n'arrivais pas à y croire…»

Crédit Photo : Joseph Cook / SWNS

Les propriétaires du bijou contactés

Une fois le choc passé, le jeune homme a fait tout son possible pour retrouver le propriétaire de la bague en utilisant les réseaux sociaux. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que sa détermination a porté ses fruits.

Crédit Photo : Joseph Cook / SWNS

Comme il le précise, le bijou appartenait à un couple basé à Jacksonville, la plus grande ville de l’État de Floride : «La femme était présente pendant l’appel FaceTime et elle a dit 'Oh mon Dieu, je n'arrive pas à y croire' et elle s'est mise à pleurer», a-t-il déclaré au média.

Avant d’ajouter : «Ce n'était vraiment pas décevant d'avoir à la rendre. Le karma fait toujours son travail. Chaque fois que je rends quelque chose à quelqu'un, je trouve quelque chose de mieux».