Elle tente de manger un poulpe vivant mais celui-ci se défend et s'attaque à son visage

Une influenceuse s’est filmée en train de manger un poulpe vivant mais les choses ne se sont pas passées comme prévu.

Vous l'ignorez peut-être mais manger des céphalopodes (poulpes ou pieuvres) encore en vie est une pratique culinaire qui existe dans certains pays, notamment en Corée du Sud.

Et si une telle habitude d'alimentation a de quoi rebuter pour des raisons éthiques, certains ne s’embarrassent pas avec de telles considérations et se laissent tenter.

C’est notamment le cas d’une influenceuse chinoise qui aurait peut-être dû s’abstenir car tout ne s’est pas passé comme elle l’espérait.

Elle s’apprête à manger un poulpe vivant mais celui-ci l’attaque et la blesse au visage

Cette jeune fille - qui semble être une adolescente dont on ignore l'âge - a en effet voulu se filmer en train de déguster un poulpe encore vivant, mais celui-ci ne l'entendait pas de cette oreille et s'est défendu bec et ongles en s'attaquant à son visage.

Para ir terminando la semana, les dejo un consejo... cuando la naturaleza te dice que NO, mejor hacerle caso, sino mirá lo que le pasó a la youtuber china Seaside Girl Little Seven que quiso comerse un pulpo vivo.

Mala idea ? pic.twitter.com/mgyXq4KmT3 — ?????? ????????? (@villaamiluy) May 10, 2019

La vidéo de la séquence, qui date de 2019, nous montre ainsi l'animal s'en prendre à l'influenceuse en lui agrippant la joue avec ses ventouses. Prise au piège, cette dernière essaye alors tant bien mal de se débarrasser du poulpe tout en essuyant quelques larmes, certainement à cause de la douleur qu'elle ressent. L'octopode est si bien agrippé que la peau de la jeune adolescente semble se déformer lorsqu'elle tire.

S'ensuivent alors de longues secondes de calvaire pour l'influenceuse qui semble souffrir le martyre. Elle parvient finalement à se libérer, non sans avoir dû lutter. C'est alors qu'elle découvre que sa joue est rouge est égratignée, laissant échapper quelques gouttes de sang.

Elle y réfléchira donc à deux fois la prochaine fois.

C'est ce que l'on appelle le karma, n'est-ce pas ?