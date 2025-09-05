Turquie : un yacht de luxe d'une valeur d'un million d'euros coule quelques minutes après sa première mise à l'eau

En Turquie, un yacht flambant neuf était censé prendre le large en début de semaine. Le hic ? Le bateau de luxe a coulé quelques minutes après sa mise à l’eau.

Une inauguration qui tombe à l’eau. Mardi 2 septembre, une scène surréaliste a eu lieu dans le district d’Eregli à à Zonguldak, en Turquie.

Cette journée marquait la première mise à l’eau d’un yacht de luxe d’une longueur de 25 mètres. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le baptême du navire a pris une tournure inattendue.

Le bateau luxueux d’une valeur d’un million d’euros a coulé, et ce, seulement quinze minutes après son départ, rapporte la presse turque.

Cet incident a été immortalisé en vidéo par des témoins. Sur ces images, on voit le paquebot - baptisé « Dolce Vento » (« Doux Vent » en français) - tanguer et s’enfoncer peu à peu dans la mer Noire, avant de sombrer complètement dans les eaux scintillantes.

🚨BREAKING: Brand-new $1M luxury yacht “Dolce Vento” sank just 15 minutes after launch off the coast of Turkey — crew forced to jump overboard.



(Source: New York Post) pic.twitter.com/FcidaNBKw7 — Defence Index (@Defence_Index) September 4, 2025

Une enquête ouverte

De leur côté, les passagers présents à bord n’ont pas eu d’autre choix que de sauter à la mer pour se mettre à l’abri.

Selon nos confrères, ils ont réussi à nager jusqu'à la terre ferme sans encombre. Ils sont tous sains et saufs.

Crédit Photo : Capture d’écran X

À la suite de cet événement, un périmètre de sécurité a été installé autour de l’épave. Depuis lors, deux enquêtes sont en cours pour comprendre ce qu’il s’est passé.

La première a été initiée par les autorités locales, tandis que la seconde a été ouverte par les responsables du chantier naval de Med Yilma, qui a construit le navire. Celui-ci avait été commandé depuis Istanbul.

Parmi les pistes envisagées, les médias citent une panne mécanique, des problèmes de stabilité et des erreurs opérationnelles.

Crédit Photo : Capture d’écran X

Publiée sur les réseaux sociaux, la séquence montrant le naufrage du yacht a beaucoup amusé les internautes, comme le montre cette salve de commentaires :