Turquie : un yacht de luxe d'une valeur d'un million d'euros coule quelques minutes après sa première mise à l'eau

Montage photo montrant le yacht en train de couler

En Turquie, un yacht flambant neuf était censé prendre le large en début de semaine. Le hic ? Le bateau de luxe a coulé quelques minutes après sa mise à l’eau.

Une inauguration qui tombe à l’eau. Mardi 2 septembre, une scène surréaliste a eu lieu dans le district d’Eregli à à Zonguldak, en Turquie.

Cette journée marquait la première mise à l’eau d’un yacht de luxe d’une longueur de 25 mètres. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le baptême du navire a pris une tournure inattendue.

Le bateau luxueux d’une valeur d’un million d’euros a coulé, et ce, seulement quinze minutes après son départ, rapporte la presse turque.

Cet incident a été immortalisé en vidéo par des témoins. Sur ces images, on voit le paquebot - baptisé « Dolce Vento » (« Doux Vent » en français) - tanguer et s’enfoncer peu à peu dans la mer Noire, avant de sombrer complètement dans les eaux scintillantes.

Une enquête ouverte

De leur côté, les passagers présents à bord n’ont pas eu d’autre choix que de sauter à la mer pour se mettre à l’abri.

Selon nos confrères, ils ont réussi à nager jusqu'à la terre ferme sans encombre. Ils sont tous sains et saufs.

Capture d'écran montrant un passager du bateau sauter à l'eauCrédit Photo : Capture d’écran X

À la suite de cet événement, un périmètre de sécurité a été installé autour de l’épave. Depuis lors, deux enquêtes sont en cours pour comprendre ce qu’il s’est passé.

La première a été initiée par les autorités locales, tandis que la seconde a été ouverte par les responsables du chantier naval de Med Yilma, qui a construit le navire. Celui-ci avait été commandé depuis Istanbul.

Parmi les pistes envisagées, les médias citent une panne mécanique, des problèmes de stabilité et des erreurs opérationnelles.

Capture d'écran montrant le yacht en train de couler Crédit Photo : Capture d’écran X

Publiée sur les réseaux sociaux, la séquence montrant le naufrage du yacht a beaucoup amusé les internautes, comme le montre cette salve de commentaires :

« Un vrai flop » ; « Des images qui font plaisir » ; « Les calculs n’étaient pas bons », peut-on lire parmi les réactions amusées.

Source : La Dépêche
Turquie

