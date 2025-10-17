Mise en vente, cette maison d'apparence ordinaire cache une pièce qui laisse bouche bée les visiteurs

Direction l’Angleterre, où une modeste maison à vendre renferme une pièce qui choque les visiteurs.

C’est que l’on appelle voir la vie en rouge. En septembre dernier, un habitant de Peterborough, en Angleterre, a mis en vente sa maison de trois chambres pour la somme de 240 000 livres sterling (environ 275 490 euros).

À première vue, cette propriété semble ordinaire et ressemble à toutes les autres avec sa façade grise et ses fenêtres à l’anglaise.

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne faut pas se fier aux apparences. La raison ? La propriété en question a surpris les acheteurs potentiels.

Crédit Photo : Haart Peterborough

La maison abrite une pièce surprenante

Comme le rapporte le Daily Mail, la demeure renferme un étrange sanctuaire dédié à la marque Coca-Cola. Celui-ci prend place dans l'une des pièces de la bâtisse et abrite une quantité impressionnante de produits dérivés de la célèbre boisson américaine.

Mur rouge, rideaux, couverture, poubelle… Le logo du soda est partout. Cette pièce unique comprend même un mini-réfrigérateur Coca Cola contenant des canettes en édition limitée, ainsi qu’une horloge et une cheminée à l’effigie de la marque.

« Dites-moi que vous aimez le Coca sans me dire que vous aimez le Coca, parce que c'est complètement dingue », a commenté le propriétaire du compte TikTok : Housing Horrors.

Sans réelle surprise, les photos de la maison ont fait réagir les internautes sur les réseaux sociaux.

Une personne a commenté avec humour :

« Je serais tout à fait disposé à payer un droit d'entrée pour visiter cette pièce ».

Crédit Photo : Haart Peterborough

Une autre a écrit :

« Eh bien... on ne peut pas dire qu'ils ne se sont pas investis dans le thème ».

Une troisième personne se demande si la propriété est vendue meublée.

Outre sa décoration particulière, la demeure dispose d’un jardin composé de plusieurs abris et potagers. À l’intérieur, on trouve trois chambres à l’étage. De son côté, la salle de bain est située au rez-de-chaussée, non loin de la cuisine et de la pièce Coca-Cola.