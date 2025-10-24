Une Anglaise est victime d'un AVC et se réveille avec... un accent thaïlandais

Victime d’un AVC pendant ses vacances à l’étranger, une habitante du Hampshire (Angleterre) s’est réveillée en parlant avec un accent… thaïlandais.

En septembre 2024, Cathy Warren, une Britannique de 29 ans, a vu sa vie changer du jour au lendemain.

À l’époque, cette habitante de Basingstoke, dans le Hampshire, était en vacances en Turquie avec des amies pour célébrer son anniversaire.

Crédit Photo : Kennedy News and Media

Un soir, la jeune femme avait prévu de dîner au restaurant, mais celle-ci a été en proie à une vague de vertiges avant de sortir, tandis que ses jambes ont cessé de fonctionner, rapporte The Daily Mirror.

Quelques heures plus tôt, la vingtenaire avait ressenti un violent mal de tête, qu’elle a attribué à un coup de chaleur. Alors qu’elle se sentait de plus en mal, l’une de ses amies a appelé la réception de l’hôtel où le groupe séjournait.

Transportée en urgence à l’hôpital, Cathy a subi plusieurs scanners qui ont révélé un AVC. À son réveil, la patiente avait le côté droit paralysé.

Crédit Photo : Kennedy News and Media

Elle souffre d’un syndrome rare

Le moins que l’on puisse dire, c’est que son accident vasculaire cérébral a eu un autre impact. La principale concernée s’est mise à parler avec un accent thaïlandais.

Celle qui travaille comme directrice administrative et financière souffre en réalité du syndrome de l’accent étranger. Il s’agit d’une maladie très rare qui peut se manifester après un choc cérébral. Plus d’un an après les faits, Cathy peine à s’adapter à sa transformation vocale. Selon ses dires, elle a l’impression d’avoir perdu une partie de son identité.

Crédit Photo : Kennedy News and Media

« Je ne pense pas que ma voix redevienne un jour comme avant. J’avais une voix britannique, mais je me suis réveillée avec un accent différent », explique-t-elle.

Avant d’ajouter :

« Ma mère est thaïlandaise, elle a donc un accent thaï. Je dirais que ma voix actuelle ressemble à la sienne (…) Les médecins pensent que c’est lié à ma mère et au fait que l’AVC ait eu lieu à l’étranger ».

Une rééducation intensive

Comme le précisent nos confrères, Cathy a passé un mois à l’hôpital en Turquie avant d’être déclarée apte à rentrer en Angleterre, en octobre 2024.

De retour chez elle, la jeune femme a passé deux mois supplémentaires à l’hôpital. Une fois cette étape terminée, elle a fait de la rééducation intensive pendant trois mois, au cours desquels elle a dû réapprendre à marcher.

Crédit Photo : Kennedy News and Media

« Au début, il me fallait trois personnes pour m’aider à marcher cinq minutes par jour (…) Il m’a fallu environ dix mois, jusqu’à l’été 2025, pour pouvoir marcher de manière indépendante », se souvient la Britannique.

Aujourd’hui, Cathy assure être sur le chemin de la guérison. Néanmoins, elle doute de retrouver sa «voix britannique».