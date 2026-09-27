Elles entrent dans une zone interdite pour prendre des flamants roses en photo... et se retrouvent bloquées dans des sables mouvants

En Sardaigne, deux touristes ont pénétré dans une zone interdite pour prendre des flamants roses en photo. Cependant, elles se sont retrouvées bloquées dans des sables mouvants.

Ce lundi 14 septembre, deux touristes se sont aventurées dans les marais salants de Molentargius, en Sardaigne. Il s’agit de l’un des principaux sites de reproduction des flamants roses en Méditerranée et pour cette raison, l’endroit est protégé et très réglementé afin de protéger la faune et la flore.

Sur le sentier des marais, on peut donc voir de nombreux panneaux interdisant les visiteurs de s’aventurer hors du chemin. Des barrières sont également présentes pour les en dissuader.

Elles veulent photographier des flamants roses

Cependant, ces consignes de sécurité n’ont pas été respectées par les deux touristes qui ont enjambé les barrières et se sont aventurées dans la zone interdite dans le but de s’approcher des flamants roses pour les prendre en photo. Malheureusement, les touristes se permettent parfois tout pour prendre des animaux en photo, comme cet homme qui a attrapé une tortue marine par les nageoires pour la photographier.

Si les panneaux d’interdiction étaient installés pour protéger la faune, ils l’étaient aussi pour garantir la sécurité des visiteurs. En effet, comme le rapporte le média local Unione Sarda, en franchissant les barrières, les deux femmes se sont retrouvées piégées dans des sables mouvants.

Embourbées jusqu’à la taille

Les deux touristes ont continué d’avancer et ont été embourbées jusqu’à la taille. Elles ne pouvaient plus bouger ni faire demi-tour sans s’enfoncer encore plus. Par chance, des témoins étaient présents et ont donné l’alerte.

Des pompiers sont rapidement intervenus sur place. À l’aide d’une échelle et d’une corde, ils ont réussi à extraire les deux touristes, et leur intervention a été filmée et partagée sur les réseaux sociaux.

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Elles reçoivent une amende

De retour sur la terre ferme, les deux femmes ont été aspergées avec un tuyau d’arrosage pour les débarrasser de la boue qui recouvrait leur corps. Bien qu’elles soient saines et sauves, elles ont reçu une amende à cause de leur imprudence.

“Le respect des restrictions est essentiel pour la sécurité publique. Les bassins sont inaccessibles et impraticables : la surface des sédiments peut paraître stable, mais elle dissimule des conditions extrêmement dangereuses, et le risque d’affaissement peut survenir soudainement”, a indiqué Marianna Mossa, la directrice du site.

Suite à cette mésaventure, nul doute que les deux femmes suivront les consignes de sécurité sur les prochains sentiers qu’elles emprunteront.