Il vide les toilettes de son camping-car dans une cuve de carburant, la station-service doit jeter 76 000 litres de diesel

Alors que le monde entier fait face à la crise du carburant, une station-service a été contrainte de jeter 76 000 litres d’essence suite à l’erreur d’un conducteur.

La flambée des prix du carburant n’en finit pas. En France, on observe une hausse des prix très importante puisque le diesel menace d’atteindre 3 euros le litre dans certaines stations. Pour cette raison, les conducteurs et les stations-services font tout pour économiser le plus d’essence possible, comme ces automobilistes qui font le plein à l’huile alimentaire.

Mais un incident a eu lieu dans le Colorado, aux États-Unis. Suite à l’erreur fatale d’un automobiliste, une station-service a été dans l’obligation de jeter 76 000 litres d’essence.

Il déverse ses eaux usées au mauvais endroit

En effet, le propriétaire d’un camping-car a voulu vidanger son véhicule en vidant ses toilettes. Pour cela, il est indispensable de se rendre dans un endroit spécialisé, comme une station-service, afin de déverser ses eaux usées au bon endroit et ne pas polluer l’environnement. Généralement, les emplacements réservés aux camping-cars sont bien indiqués et prennent la forme d’une grille sur le sol.

Ainsi, l’automobiliste s’est approché d’une “grande plaque circulaire en bord de route” pour vider ses eaux usées, à la station-service de Montrose. Cependant, il ne s’agissait pas de l’endroit où déverser les eaux usées puisque le conducteur a raccordé son tuyau d’évacuation à la cuve souterraine qui contenait… du diesel ! Cet incident a été rapporté par Evan Watson dans le groupe Facebook "Montrose Message Board".

76 000 litres de diesel jetés

Cette erreur s’explique par la configuration des lieux car à cet endroit, la borne destinée à la vidange des camping-cars est très proche de celle de l’essence et il est facile de se tromper. En plus de cela, généralement, les cuves de stockage du carburant sont difficiles d’accès aux automobilistes. Ainsi, à cause de l’erreur du camping-cariste, le carburant a été contaminé par les eaux usées du véhicule, devenant impropre à la vente.

En apprenant la nouvelle, la station-service a été dans l’obligation de vider et nettoyer entièrement le réservoir, jetant 76 000 litres d’essence, ce qui représente un énorme gaspillage.

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Une grosse perte d’argent pour la station-service

Ce nettoyage a entraîné des frais considérables pour la structure, d’autant plus qu’elle a dû fermer temporairement toutes les pompes à diesel, par mesure de sécurité. Ainsi, elle a perdu encore plus d’argent car les clients qui souhaitaient faire le plein n’ont pas pu le faire et sont allés ailleurs.

À l’avenir, la station-service devrait installer une signalisation claire autour de ses équipements, pour prévenir les automobilistes et éviter que ce genre de désagrément ne se reproduise.