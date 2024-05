En couche-culotte, un bébé de 2 ans abandonné sur un balcon est secouru par les pompiers

Les pompiers du Territoire de Belfort ont récemment porté secours à un bébé âgé de 2 ans, qui a passé plusieurs heures en couche-culotte sur un balcon, au petit matin. Une enquête a été ouverte.

Ce jeudi 2 mai, les pompiers du Territoire de Belfort ont été appelés pour une intervention peu commune, en tout début de matinée. Les professionnels ont dû porter secours à un bébé âgé de 2 ans, qui se trouvait en couche-culotte sur un balcon depuis plusieurs heures.L’alerte a été donnée par un voisin qui a vu le bébé quasiment nu à l’extérieur, sur ce balcon dans le centre-ville de Belfort.

“Quand je suis allé fumer sur mon balcon vers 7h30, 8h, j’ai aperçu cet enfant. Je ne sais pas depuis combien de temps il se trouvait sur ce balcon au deuxième étage. Il portrait juste une couche, ce qui m’a intrigué. Il faisait 8 degrés dehors, mais il ne pleurait pas. Il ne paraissait pas effrayé”, a expliqué un riverain à L’Est Républicain.

Au départ, l’homme n’a pas réagi, mais quand il est retourné sur son balcon deux heures plus tard, il a remarqué que le bébé était toujours là et qu’il commençait à montrer des signes d’impatience, ce qui l’a alerté.

“Je me suis demandé si cet enfant était seul dans cet appartement qui est habituellement loué par les personnes et les familles de passage. J’ai eu peur que ce petit réussisse à grimper sur la rambarde du balcon et ne tombe. Et puis je l’entendais parfois frapper aux volets et appeler sa mère”, a continué le voisin.

“Ça sentait le joint”

Les secours ont été alertés et une équipe de six pompiers et de policiers s’est rendue sur place. Les forces de l’ordre ont essayé d’ouvrir la porte de l’appartement, sans succès. Alors, les pompiers ont déployé les grands moyens en se rendant au balcon du troisième étage et en s’équipant de cordes et de baudriers pour descendre le long de la façade, jusqu’à atteindre l’enfant.

Par chance, le bébé était sain et sauf et a immédiatement été mis au chaud. Une fois sur le balcon, les pompiers ont réussi à ouvrir les portes du logement. À l’intérieur se trouvait un jeune homme de 17 ans qui avait la garde de son petit-frère en l’absence de sa mère, partie faire des courses. Mais au lieu de surveiller le bébé, l’adolescent en a profité pour inviter sa petite-amie et comme l’a indiqué une source policière, “ça sentait fortement le joint dans cet appartement”.

Indemne, le bébé n’a pas eu besoin d’être transporté à l’hôpital et il a pu retrouver sa mère rapidement. Une enquête a toutefois été ouverte et l’ensemble de la famille est convoqué au commissariat.