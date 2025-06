Oublié dans une voiture, un bébé âgé de 1 an meurt de chaud, son père est incarcéré

Un drame a récemment eu lieu aux États-Unis. Oublié dans une voiture pendant près de 9 heures, un bébé de 1 an est mort de chaud, en pleine canicule.

On ne le répètera jamais assez : il ne faut jamais laisser un enfant ou un animal seul dans une voiture, notamment en plein été, et ce même si vous ouvrez les fenêtres. Dans un véhicule, la température augmente considérablement en seulement quelques minutes et l’être vivant resté à l’intérieur peut rapidement succomber à cause de la chaleur.

Crédit photo : iStock

C’est malheureusement ce qui est arrivé à une petite fille âgée de 1 an, oubliée dans la voiture par son père. Les faits se sont déroulés ce dimanche 8 juin, à Madisonville, aux États-Unis. Ce jour-là, la température extérieure avoisinait les 40 degrés.

Le bébé laissé 9 heures dans la voiture

Le père de la petite fille, âgé de 32 ans, l’a récupérée chez une proche pour la ramener à la maison. Cependant, l’homme avait bu plusieurs verres d’alcool, d’après ABC News. Après être rentré chez lui aux alentours de 3 heures du matin, il est parti dormir en oubliant son enfant dans la voiture. Le bébé a été retrouvé le lendemain à midi par un membre de la famille, qui a découvert son corps inerte.

“Il s’agit d’une perte dévastatrice à laquelle aucune famille ne souhaite être confrontée. Quand un enfant est oublié dans un véhicule, en particulier un jour où il fait plus de 40 degrés, l’issue peut être mortelle en seulement quelques minutes. Dans cette affaire, le discernement était altéré et le résultat est déchirant”, a commenté la police à Ouest-France.

Crédit photo : iStock

Le père de l’enfant a été inculpé pour meurtre sans préméditation. Il sera incarcéré et jugé. Malheureusement, ce fait n’est pas isolé, à tel point qu’un nom lui a été donné : on parle de “syndrome du bébé oublié” pour désigner les morts tragiques des enfants laissés dans les voitures. C’est notamment le cas de ce bébé de trois mois qui est récemment mort de chaud en France. S’il ne faut jamais laisser un enfant seul dans une voiture, cela vaut également pour les animaux de compagnie, comme ce chien oublié dans une voiture en pleine canicule, qui a failli perdre la vie.