En échec scolaire, cet ado de 14 ans devient un entrepreneur à succès et gagne 5 000 dollars par heure

Du haut de ses 14 ans, Tucker n’est pas un adolescent comme les autres. Alors qu’il souffre de troubles de l’apprentissage, ce jeune Américain a réussi à devenir un entrepreneur à succès.

Tucker Findley est un adolescent originaire de Virginie, aux États-Unis. Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce jeune homme de 14 ans n’a pas les mêmes activités que les jeunes de son âge.

La raison ? Il gagne jusqu’à 5000 dollars (4 737 euros ) de l’heure en vendant des balles de golf. Une belle victoire pour cet ado qui souffre de troubles de l’apprentissage.

C’est à l’âge de 9 ans que Tucker s’est découvert un don pour les affaires. À cette époque, il était en échec scolaire et n’était pas à heureux à l’école. En conséquence, il ne savait ni lire, ni écrire, ni même compter au-delà de 10.

Tout a commencé lorsque le garçonnet a découvert des balles de golf abandonnées près de deux terrains de golf. Comme le précise People, il les a ramassées, nettoyées et mises en vente sur Facebook Marketplace, une plateforme communautaire qui permet aux utilisateurs d'acheter et de vendre des articles à d’autres utilisateurs.

Crédit Photo : Shutterstock

Contre toute attente, les balles se sont vendues rapidement : 2000 en trois jours. Tucker, aujourd'hui âgé de 14 ans, a utilisé ses bénéfices pour en acheter d'autres. Il a ensuite démontré son esprit d'entreprise en engageant des amis pour trouver et nettoyer les balles.

Et ce n’est pas tout ! Il a commencé à écumer les vide-greniers locaux pour dénicher des pépites vintage et des antiquités.

Crédit Photo : Ryan Findley

En difficulté scolaire, il devient un entrepreneur prospère

Non seulement Tucker devenait un entrepreneur, mais il apprenait aussi les mathématiques en comptant les balles de golf et en les vendant au poids (il souffre, entre autres, de dyslexie et de dyscalculie, qui affecte la capacité à comprendre et à utiliser les nombres).

Fort de son succès, il a réussi à convaincre ses parents de l’aider à ouvrir une boutique en ligne sur eBay. Cette décision lui a permis de faire des bénéfices considérables.

«Un jour, il a mis la main sur des objets dans un marché aux puces, qui coûtaient environ 10 dollars (soit 9,50 euros). Il a réussi à les vendre en cinq minutes pour la somme de 100 dollars pièce (94 euros)», explique Ryan Findley, le père de Tucker, auprès du magazine People.

L'homme d'affaires en herbe a l'œil pour écouler sa marchandise. Une fois, il a acheté un cadre de vélo BMX auquel il manquait une roue et d'autres pièces pour 6 dollars (5,70 euros), puis a vendu les pièces individuelles pour 500 dollars (474 euros) en seulement 24 heures.

Parmi les autres ventes impressionnantes qu'il a réalisées, il mentionne celle d'une poupée Barbie pour 1 000 dollars (950 euros) et celle de 600 cartes de sport pour 20 000 dollars (18 960 euros).

«Je suis heureux maintenant»

Sa mère, Rebecca, l'aide à expédier des centaines d'articles par jour, et des milliers d’objets, dont des baskets Air Jordan, des affiches de cinéma et des jouets G.I. Joe, qui sont stockés dans un entrepôt de plus de 2 500 mètres carrés.

En plus de sa boutique eBay, appelée Tucker's Vintage Treasures, il vend des marchandises sur Whatnot, une marketplace de vente en direct destinée aux collectionneurs ou aux passionnés.

Selon ses dires, il peut vendre plus de 5000 dollars (environ 4 740 euros) de marchandises en une heure grâce aux ventes aux enchères en direct.

Crédit Photo : Ryan Findley

Comme il le précise, Tucker s’associe également à des brocanteurs de la région pour trouver les bonnes affaires. Dans le cadre de ses activités professionnelles, il a acquis des compétences en mathématiques, en lecture, en expression orale et en négociation.

«Je suis vraiment heureux maintenant. Le plus important, c'est de trouver ce en quoi on est bon, et non de se concentrer sur ce en quoi on est mauvais», confie Tucker.

Une chose est sûre : cet adolescent est promis à un bel avenir.