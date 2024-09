Les salariés de cette entreprise peuvent choisir le montant de leur salaire et prendre des congés illimités

C’est un concept de management qui fait rêver : dans cette entreprise toulousaine, les employés peuvent choisir le montant de leur salaire et bénéficier de congés illimités. On vous explique.

Imaginez : vous arrivez dans une entreprise qui vous propose de prendre autant de congés que vous voulez dans l’année. En plus de cela, vous pouvez fixer le montant du salaire que vous souhaitez. Vous pensez que c’est un rêve ? Et pourtant, ce concept de management existe bel et bien à Toulouse, chez Ihmisen.

Dans ce cabinet de conseil créé en 2022, six salariés travaillent quotidiennement dans les bureaux de l’entreprise, qui embauche également une vingtaine de salariés en freelance. Les employés réalisent des missions pour de grands groupes français comme le CNES, Thales, ArianeGroup ou Airbus.

Au sein de l’entreprise, les employés peuvent choisir le montant de leur salaire puisque la rémunération est libre. Concrètement, tous les employés ont une base fixe de 34 000 euros brut par an. Ensuite, ils peuvent choisir de se verser une part supplémentaire qui varie selon le chiffre d’affaires de l’entreprise, puisqu’ils sont informés en temps réel des comptes de la société. En 2023, Ihmisen a réalisé 1 million de chiffre d’affaires.

Des congés illimités

En plus de cela, les employés peuvent profiter de congés illimités.

“Les salariés ont d’office les fameuses cinq semaines de congés légales plus sur les RTT, mais ensuite les collaborateurs peuvent poser autant de congés qu’ils souhaitent”, a indiqué Romain Olives, le fondateur de l’entreprise, à Capital.

Bien que la tentation soit grande, dans les faits, tous les salariés restent raisonnables et prennent tout au plus une semaine supplémentaire dans l’année. Mais dans certains cas, certains ont déjà bénéficié de cet avantage. C’est le cas d’une employée qui, après une grosse mission, a demandé un mois de congé. Un autre a pu s’absenter tous les mercredis pendant plusieurs mois pour assister un proche malade.

Une chose est sûre : cette entreprise fait beaucoup parler d’elle et en fait rêver plus d’un. Si vous voulez rejoindre ces employés chanceux, il faudra faire preuve de patience et croire en votre bonne étoile car les candidatures sont nombreuses.