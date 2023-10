Dans cette tribu éthiopienne, les hommes les plus gros sont considérés comme des héros

Dans ce pays de l’Est de l’Afrique, une tribu organise chaque année une cérémonie visant à élire l’homme le plus gros du village. Le gagnant remporte ainsi le titre honorifique de héros jusqu’à la fin de sa vie.

C’est en Éthiopie, dans la vallée de l’Omo, qu’a lieu ce concours organisé chaque année par la tribu bodi. À l’issue d’une cérémonie, appelée Ka’el, l’homme le plus gros sera élu et considéré également comme le plus bel homme du village et de ses alentours.

Les hommes célibataires qui désirent participer à cette cérémonie se préparent six mois à l’avance. Durant cette période, ils sont isolés dans des huttes où ils n’ont pas le droit d’avoir de relations sexuelles. Mais surtout, les concurrents doivent avaler des bols à longueur de journée.

Ces bols sont servis par les femmes du village et sont composés de lait de vache et de sang, permettant de faire gonfler le ventre de leurs consommateurs. Le bol doit être bu rapidement « avant que cela ne coagule », expliquait le photographe français Eric Lafforgue au Daily Mail, en 2013, après avoir réalisé un reportage photo de la tribu.

Un homme qualifié de héros

Quand vient le jour de la cérémonie, les participants peuvent enfin sortir de leur hutte, le corps badigeonné de cendres et d’argile. Puis, une marche est réalisée jusqu’au lieu où se déroule la cérémonie. Sur place, les hommes marchent en cercle autour d’un arbre sacré.

Pendant ce temps, ils sont observés par les hommes qui ne participent pas au concours, tandis que les femmes sont chargées d’asperger d’alcool les participants et de leur éponger la sueur du front.

Après quelques heures de rituels, vient le moment d’annoncer le grand gagnant, celui désigné comme l’homme le plus gros. Ce dernier repart avec, en prime, le titre de héros qu’il conservera toute sa vie.

D’après le site Geo, cette prise de poids symbolise le futur. Plus l’homme a de poids, plus il garantit à sa future épouse de ne jamais manquer de nourriture. Ce mode de vie est de plus en plus menacé par les autorités éthiopiennes qui souhaitent développer des plantations de cannes à sucre dans la région.