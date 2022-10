Cet homme a gagné le jackpot à la loterie, mais il ne peut plus sortir de chez lui pour une raison glaçante

En Inde, un chauffeur de bus ayant remporté le jackpot à la loterie nationale est en train de vivre un véritable cauchemar. La raison ? Il ne peut plus sortir de chez lui car les gens lui réclament de l’argent.

«La jalousie est un sentiment qui dérape». Cette citation de l’écrivain et journaliste américain Ambrose Bierce illustre ce qu’est en train de vivre Anoop, un chauffeur de car originaire de l’État de Kerela (Inde). Celui qui est devenu millionnaire après remporté le jackpot à la loterie nationale a peur de sortir de chez lui. Sa victoire pousse des inconnus à lui réclamer de l’argent.

«J’aurais préféré ne pas avoir gagné»

Le quotidien de ce père famille a basculé le 17 septembre dernier lorsque ce dernier a gagné 250 millions de roupies (plus de trois millions d’euros) en jouant à la loterie. Mais ce rêve éveillé s’est rapidement transformé en cauchemar.

«J’étais tellement heureux quand j’ai gagné. Il y avait des gens et des caméras partout à la maison et nous étions heureux», a-t-il révélé dans une vidéo partagée par la BBC. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ses gains ont attiré un grand nombre de gens mal intentionnés. Ces derniers n’hésitent pas à l’attendre devant le domicile familial :

«Je ne peux pas quitter ma maison, et je ne peux aller nulle part. Mon fils est malade et je ne peux même pas l’emmener chez le médecin», a confié Anoop. «Je n’ai pas encore reçu d’argent. Personne ne semble comprendre mon problème, peu importe combien de fois je le répète».

Il y a quelques jours, il a posté une nouvelle vidéo sur les réseaux, dans laquelle il implore ses harceleurs de stopper leurs agissements : «J’aurais préféré ne pas avoir gagné. Le troisième prix aurait peut-être été meilleur».

Pour le moment, Anoop et sa famille logent chez des proches en attendant de déménager dans un autre endroit, loin de la foule déchaînée.