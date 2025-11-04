« Un cri à glacer le sang » : sa ceinture se détache en plein grand huit lancé à pleine vitesse

Aux États-Unis, une adolescente a eu la peur de sa vie lorsque sa ceinture de sécurité s'est détachée dans une attraction lancée à pleine vitesse.

Plus de peur que de mal, mais une grosse frayeur quand même. Une scène surréaliste s’est produite le 11 octobre dernier lors d’un tour de montagnes russe dans l’enceinte du parc d’attractions Worlds of Fun of Kansas City (États-Unis).

Chris et Cassie Evans étaient à bord du Mumba, un grand huit vertigineux, lorsque les époux ont entendu un hurlement derrière eux, rapportent ABC News et la magazine People.

« Au premier sommet, la fille assiste derrière ma femme a laissé échapper un cri à glacer le sang, comme jamais je n’avais entendu », se souvient Chris auprès du média américain.

« Il y avait un énorme vide »

Dans un premier temps, le visiteur a cru qu’il s’agissait de sa première fois dans l’attraction. Mais il s’est rendu compte que quelque chose n’allait pas quand l’adolescente a hurlé que sa ceinture de sécurité s’était détachée.

« Il y avait un énorme vide entre elle et la barre de sécurité », raconte le couple.

Face à cette situation, le duo est aussitôt venu en aide à la jeune fille alors que les wagons étaient lancés à pleine vitesse.

« J’ai passé mon bras sous sa barre de sécurité et j'ai attrapé son poignet. Ma femme, elle, appuyait sur ses jambes ».

Comme le précisent nos confrères, le Mamba est la plus haute attraction du parc et comporte une chute de 62 mètres.

Crédit Photo : Getty Images

Le parc d’attractions réagit

L’incident a pris une tournure encore plus inquiétante lorsque Chris et sa femme ont réalisé que la victime était sur le point d’être soulevée de son siège.

Pour éviter le pire, l’Américain a changé de position et a fait en sorte d’appuyer sur tout son corps pour l’empêcher de tomber.

Crédit Photo : Capture d'écran

Selon ses dires, il a réussi à maintenir la malheureuse dans son siège jusqu’à la fin du tour du manège. Il a ensuite signalé l’incident à la direction.

À la suite de cet événement, un porte-parole du parc a indiqué que l'attraction a été immédiatement fermée. Celle-ci a été rouverte plus tard dans la journée « après une inspection approfondie ».

« Le manège est équipé d’un système de retenue à plusieurs niveaux, la barre de sécurité étant le dispositif principal, et il a été confirmé à plusieurs reprises lors des inspections qu’il fonctionnait parfaitement », a déclaré le représentant de l’établissement.

Crédit Photo : Getty Images

Encore sous le choc, Cassie peine à se remettre de ses émotions.

« Le cri qu’elle a poussé… je n’avais jamais rien entendu de tel de toute ma vie », a confié cette maman de quatre enfants.

Glaçant !