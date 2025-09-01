Un homme qualifié de « héros » après avoir sauvé un enfant bloqué sur un monorail à 30 mètres de haut

Dans un parc d’attractions de Pennsylvanie, un jeune garçon s’est retrouvé bloqué sur une voie de monorail, à 30 mètres du sol. Il a été secouru par un inconnu qui a escaladé l’installation pour lui venir en aide.

Si une journée dans un parc d'attractions est généralement synonyme de joie, elle peut également être effrayante lorsque des dysfonctionnements surviennent dans les manèges. L'année dernière, des visiteurs d'un parc à thème à Mexico se sont retrouvés bloqués les pieds dans le vide, à 70 mètres de haut, après une panne. Quelques mois plus tôt, à Europapark, des personnes ont eu une grosse frayeur quand elles sont reparties en arrière dans un grand huit.

Ce samedi 30 août, des visiteurs du parc d’attractions Hersheypark, en Pennsylvanie, ont également eu très peur, mais pour une toute autre raison. En effet, un enfant a été vu en train de marcher sur les voies ferrées d’un monorail, à 30 mètres de haut. Par chance, l’attraction du monorail, qui propose une boucle panoramique du parc aux visiteurs, était fermée au moment de l’incident.

L’enfant était seul sur les voies ferrées à plus de 30 mètres de hauteur. En détresse, il ne savait pas quoi faire puisque les visiteurs lui criaient soit d’arrêter de marcher, soit de continuer. Incapable de redescendre à cause de la hauteur, l’enfant était bloqué. Selon des informations du média Unilad, il se serait retrouvé coincé à cet endroit en franchissant une zone sécurisée par des barricades pour suivre le monorail.

Un inconnu lui vient en aide

Pour lui venir en aide, un visiteur du parc a grimpé sur le toit d’une boutique de glaces et a escaladé le monorail. Une fois parvenu à la hauteur du petit garçon, il l’a aidé à descendre en toute sécurité. Ainsi, l’enfant a pu retrouver sa famille, sain et sauf.

This is America at its best! John Samson Is a Hersheypark Hero A young boy got out of onto the Monorail 🚝 and this Gentleman without hesitation Climbed the roof of the simply Chocolate shack! The little boy was discovered Everybody was screaming for him to stop and people were… pic.twitter.com/K5lW7aFdfE — Mr Commonsense (@fopminui) September 1, 2025 “L’enfant a retrouvé sa famille en toute sécurité. Il était indemne. Nous sommes reconnaissant de la vigilance de nos clients et de la réponse rapide de notre équipe, et nous restons déterminés à maintenir les plus hauts niveaux de sécurité des clients dans tout Hersheypark”, a déclaré le parc dans un communiqué relayé par Unilad.

La scène a été filmée et partagée sur les réseaux sociaux. Reconnaissants, les internautes ont qualifié l’inconnu de “héros”, estimant qu’il méritait “des billets gratuits à vie”.