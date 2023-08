Trompé par sa fiancée, il se venge en l'humiliant le jour de la répétition du mariage

Alors qu’il a appris l’infidélité de sa fiancée, un homme a décidé de se venger en pleine répétition de mariage. Explications.

C’est une histoire cauchemardesque. Un banquier italien a appris l’infidélité de sa fiancée quelques jours avant son mariage. Comme le rapporte le média Entre Nous, l’homme a élaboré un plan diabolique pour se venger.

Crédit : IStock

Massimo Segre, âgé de 64 ans, devait se marier avec Cristina Seymandi, 47 ans. Alors qu’ils étaient en couple depuis trois ans, le duo semblait filer le parfait amour. Pourtant, la fiancée a malheureusement été infidèle. Résultat : l’homme blessé a décidé d’afficher l’infidélité de Cristina devant la quarantaine d’invités lors de la répétition du mariage, selon le média belge Het Laatste Nieuws.

Une scène digne d’un film

Au micro, face à tous les invités, il a déclaré : “J’ai toujours pensé qu’aimer quelqu’un, c’était aspirer à son bonheur. Encore plus que le sien. C’est pourquoi je veux donner à Cristina la liberté d’aimer”. Avant d’ajouter : “Je suis tellement déçu, j’ai le cœur brisé. Mais je te rends ta liberté. Maintenant, tu peux partir en vacances à Mykonos avec ton avocat.”

Abasourdie par l’action de son fiancé, la femme a d’abord cru à une mauvaise blague : “Tous mes amis étaient là, et évidemment, ils ne s’attendaient pas à ça. Massimo est parti sans me répondre, entouré de quatre gardes du corps. Nous n’avons plus eu de contact après ça” a-t-elle expliqué au quotidien italien La Stampa.

Avant de conclure : “Le linge sale ne devrait pas se laver en public. Mais il voulait me punir publiquement, c’est certain. L’Italie entière se moque de moi. C’est comme une chasse aux sorcières. Les gens chuchotent quand ils me voient, ils me pointent du doigt. Je ne peux plus sortir sans être reconnue.”

Face à cette vengeance, la fiancée se dit prête à porter plainte. Une chose est sûre, le fiancé meurtri a réussi son humiliation…