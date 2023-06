En télétravail, il gagne 315 500 euros par an en cumulant trois emplois

Ravi d’être en télétravail, un Américain a réussi à optimiser son temps et cumule trois emplois en travaillant depuis chez lui. Grâce à ses nombreux jobs, il gagne 315 000 euros par an.

Le télétravail se répand de plus en plus dans les entreprises, ce qui permet aux employés de travailler directement depuis chez eux. Ce rythme peut avoir plusieurs avantages, dont le fait de cumuler les emplois. C’est ce qu’a décidé de faire un Américain âgé de 48 ans qui a réussi à profiter de sa situation pour gagner un maximum d’argent.

Début 2020, cet homme n’avait qu’un seul travail et gagnait déjà 117 500 dollars par an avec quatre à cinq heures de travail effectif par semaine. Puis, il a eu l’opportunité d’avoir un second emploi dans le domaine de l’informatique qui lui rapporterait 120 000 dollars par an, le tout à distance.

Crédit photo : iStock

L’Américain a accepté la proposition en se disant que si le rythme était trop soutenu, il pourrait quitter l’un de ses deux emplois. Au départ, son nouveau job l’occupait entre 30 et 40 heures par semaine. Cependant, au bout de six mois, il a appris que son entreprise envisageait de supprimer son job. Pour cette raison, il a recherché un autre emploi et en a trouvé un en février 2022, payé 120 000 dollars par an.

Il cumule trois emplois

Alors qu’il pensait perdre son deuxième emploi, ce ne fut pas le cas. Le télétravailleur a seulement vu sa charge de travail se réduire à quelques heures par semaine, ce qui lui a permis de s’organiser. Aujourd’hui, il cumule donc trois jobs en même temps et travaille 40 heures par semaine depuis chez lui.

“Le deuxième job était devenu tellement facile et il était toujours en télétravail à 100% alors j’ai décidé de le garder. Je me suis accroché parce que le salaire était bon et que je ne faisais vraiment rien”, a-t-il affirmé.

Crédit photo : iStock

Grâce à ces trois emplois, l’Américain a triplé ses revenus et gagne 315 000 euros par an. Si cette situation n’est pas illégale aux États-Unis, le télétravailleur doit faire attention à ce qu’aucune entreprise ne soit au courant de sa situation. Dans ce cas, elle pourrait décider de rompre son contrat de travail.

En France, il est également possible de cumuler deux emplois mais sous certaines conditions : il ne faut pas travailler plus de 10 heures par jour et 48 heures par semaine. De plus, aucune clause dans le contrat de travail ne doit interdire d’avoir un deuxième emploi. Vous savez donc ce qu’il vous reste à faire si vous souhaitez suivre l’exemple de cet Américain.