Il est possible de télétravailler dans cette ville en échange de 9 000 euros

Aux États-Unis, la ville de Tulsa propose une offre alléchante : depuis 2018, les télétravailleurs peuvent emménager dans la ville en échange de 9 000 euros.

Comment attirer de nouveaux habitants dans une ville pour stimuler son économie ? C’est la question à laquelle a répondu Tulsa, une ville américaine de 400 000 habitants, soit la deuxième plus grande ville de l'État de l’Oklahoma. Les autorités de la ville souhaitent attirer de nouveaux habitants, en particulier des personnes qui travaillent dans les secteurs technologiques.

Pour cela, Tulsa offre une subvention de 10 000 dollars (soit environ 9 280 euros) aux télétravailleurs qui accepteraient de s’installer dans la ville. En plus de cette somme, “un abonnement de 36 mois à un espace de coworking et une aide pour trouver un logement” seront offert, comme il est indiqué sur le site dédié au programme.

9 000 euros pour déménager

Depuis la mise en place de cette initiative en 2018, 2 300 personnes se sont déjà laissées tenter. En acceptant cette offre, les nouveaux habitants se sont engagés à rester au minimum un an dans la ville. Évidemment, Tulsa espère que ses nouveaux résidents resteront plus longtemps. D’après des premiers chiffres, 87% des travailleurs sont restés au-delà de la période prescrite.

Si cette offre peut paraître alléchante, elle est très sélective car tout le monde n’est pas retenu. En 2022, plus de 20 000 personnes ont postulé pour emménager à Tulsa et recevoir 9 000 euros. Pour candidater, les télétravailleurs doivent remplir plusieurs conditions : être âgé d’au moins 18 ans, être payé à temps plein par une entreprise située en dehors de l’Oklahoma ou être à son compte, et ne pas avoir de profession nécessitant une présence physique sur place. Ensuite, les candidats sélectionnés doivent se présenter à un entretien en visioconférence.

Tulsa n’est pas la seule ville américaine à avoir mis en place une telle offre. L'Arkansas propose 10 000 dollars à ses nouveaux résidents employés à temps plein. Chattanooga, dans le Tennessee, offre 1 250 dollars de frais de déménagement aux développeurs informatiques ainsi qu’une hypothèque remboursable de 10 000 dollars. Toutes ces offres ont pour but de stimuler l’économie locale des villes en attirant de nombreux habitants déjà actifs. D’ici la fin de l’année 2023, la ville de Tulsa compte accueillir 3 000 nouveaux résidents.