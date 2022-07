Euromillions : voici 8 astuces pour augmenter vos chances de victoire

Comme tout le monde, vous avez sans doute déjà rêvé de remporter le jackpot à l’Euromillions. Mais saviez-vous qu’il existe des astuces afin d’optimiser vos chances de succès dans cette quête particulièrement compliquée ?

Le vendredi 19 juillet dernier, le plus gros gain de l’histoire de la FDJ, d’une valeur de 230 millions d’euros, a été remporté. Une somme qui a de quoi mettre des étoiles dans les yeux de beaucoup d’entre nous.

Malheureusement, selon Capital, la chance de gagner à l'Euromillions pour ceux qui achètent une grille est de 1 sur 139,83 millions. La bonne nouvelle, c’est qu’il y a des moyens d’augmenter vos chances avec quelques astuces. À travers cet article, nous vous en dévoilons 6 d’entre elles.

Les voici :

1. Utiliser les statistiques

Évidemment, comme chacun le sait, le tirage de l’Euromillions répond au pur hasard. Ceci étant dit, certains numéros sortent bien plus fréquemment que d’autres. Par exemple, le 21 est le numéro qui est apparu le plus souvent (38 fois depuis le 4 février 2020). Concernant les numéros étoiles, ce sont le 2 et le 6.

2. Changer un numéro

Vous avez certainement déjà connu le sentiment très frustrant d’être à un numéro de la victoire. Pour éviter de revivre ce moment très décevant à bien des égards, le mieux est de joueur des grilles supplémentaires en changeant un seul numéro par rapport à votre grille de base. Et qui sait, la chance sera peut-être avec vous.

3. Jouer plusieurs grilles

En choisissant l’option de multiplier les grilles, vous multiplier également les chances de décrocher le gros lot, c’est mathématique. Par exemple, en jouant 10 grilles, la possibilité de remporter le gain maximum est de 1 sur 14 millions contre 1 sur 139,83 millions avec une grille unique. Cela reste peu, certes, mais c’est déjà beaucoup mieux.

4. S’abonner à l’Euromillions

Peu de gens le savent mais l’abonnement ABO+, proposé via le site et l’application de la FDJ, permet de rejouer les mêmes numéros en continu sans avoir à remplir de nouvelles grilles deux fois par semaine. Cela permet de garder ses numéros préférés et surtout, de ne pas avoir la mauvaise surprise de rater une date de tirage.

5. Ne pas partager

Là encore, c’est mathématique, plus le nombre de gagnants est important, plus le gain est divisé. Pour faire en sorte de remporter le gros lot seul, l’idéal est de ne pas partager ses numéros, mais aussi de favoriser les tirages en semaine car l’immense majorité des gens travaillent et il y a donc moins de joueurs.

6. Jouer à plusieurs

Vous avez de potentiels joueurs de confiance dans votre entourage ? Utilisez cette opportunité pour multiplier les grilles et donc augmenter vos chances sans forcément dépenser plus. Que ce soit avec des membres de votre famille ou avec des amis, cette solution permet de faire croître ses chances de toucher le jackpot.

7. Choisir des numéros entre 32 et 50

Si vous pensiez choisir la date d’anniversaire de vos enfants ou celle de votre chien pour trouver les bons numéros, c’est exactement ce qu’il ne faut pas faire. En effet, c’est la méthode la plus courante. En cas de victoire, vous serez alors sûrement obligé de partager vos gains avec plusieurs joueurs. Misez donc plutôt sur les numéros allant de 32 à 50.

8. Opter pour l'Étoile+

L’option Étoile+ est une caractéristique qui est réservée aux joueurs français et qui leur donne donc un avantage sur les autres. Le concept ? Pour seulement 1 euro de plus, vous augmentez vos chances de gagner de 25 %, ce qui n’est pas négligeable. Votre grille vous coûtera donc 3,50 euros au lieu de 2,50 euros, la différence reste minime.