En attendant son kebab, il découvre qu'il a gagné 4,5 millions d'euros

Alors qu’il était en vacances, un homme a appris qu’il avait gagné 4,5 millions d’euros à l’EuroMillions en attendant son kebab.

En vacances dans les Hautes-Alpes avec sa femme, un sexagénaire a décidé de tenter sa chance à l’EuroMillions en achetant un ticket.

« Alors que sa femme prend des renseignements à l’office du tourisme de Puy-Saint-Vincent, ce joueur occasionnel EuroMillions s’éclipse pour valider une grille flash dans le point de vente voisin », raconte la Française des Jeux.

Occupé par ses vacances, l’homme range le ticket au fond de son porte-monnaie et ne se préoccupe pas de savoir si ce dernier est gagnant ou non.

Il gagne 4,5 millions d’euros

À la fin de ses vacances, alors qu’il attendait son kebab, l’homme s’est souvenu qu’il avait acheté un ticket EuroMillions sans avoir vérifié s’il était gagnant. En attendant que sa commande soit prête, le sexagénaire s’est rendu au point de vente le plus proche pour vérifier son reçu.

À sa grande surprise, il a découvert qu’il avait gagné le jackpot, soit une somme de 4,5 millions d’euros. Choqué par cette grande nouvelle, il est rentré précipitamment chez lui et a déposé son kebab à peine entamé au réfrigérateur.

« Une fois arrivé, il met les restes de son repas au réfrigérateur et attend sa femme pour partager sa joie. Elle rentre, s’apprête à se servir une boisson fraîche et remarque une boîte de kebab au fond du réfrigérateur. Elle interroge son mari, qui n’a pas pour habitude de consommer ce type de mets. ''Tu ne me croiras pas, c’est un kebab en or'', lui répond-il, amusé. Il lui annonce ensuite la grande nouvelle en lui faisant deviner progressivement le montant », raconte la FDJ.

Il valide son ticket in extremis

Ce que l’heureux gagnant ne savait pas au moment de valider son ticket, c’est qu’il n’avait plus qu’un jour pour le faire. Ainsi, il a validé son ticket in extremis, à la dernière minute. Depuis plusieurs jours, l’homme était recherché par la Française des Jeux et de nombreuses annonces sont parues dans les médias afin de le retrouver, sans qu’il n’en ait conscience.

« J’ai tout gagné mais, à quelques heures près, j’aurais aussi pu tout perdre », a-t-il confié.

Avec cet argent, l’heureux gagnant souhaite « aider ses proches, s’offrir une nouvelle résidence principale, voyager en Amérique du Sud et découvrir de belles tables avec sa famille ».