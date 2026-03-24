Excédé par les cris de femmes qui accouchent, un voisin porte plainte contre une maison de naissance

Par |

Une femme qui accouche

En Allemagne, un habitant de la ville de Trèves a porté plainte contre une maison de naissance située à côté de chez lui pour nuisances sonores. L’homme ne supporterait plus les cris bruyants, notamment ceux des femmes en train d’accoucher.

Si vous avez déjà assisté à un accouchement, vous savez que vous auriez préféré être dans une autre pièce selon le degré de douleur ressenti par la future mère. Imaginez alors que, quotidiennement, ces cris de douleurs parviennent à vos oreilles, même à distance. C’est le calvaire que subissait un habitant de la ville de Trèves, en Allemagne.

L’homme conteste aujourd’hui l’autorisation d’exploitation de la structure, proposant une alternative à l’accouchement en clinique à l’hôpital. Une “maison de naissance”, pour ainsi dire, installée à l’été 2025, à une dizaine de mètres de l’appartement du plaignant.

La maison de naissancesCrédit photo : Capture d'écran Google Maps

Une salle d’accouchement fermée par la justice

Le tribunal a reconnu qu'aucune mesure acoustique n’avait été réalisée avant l'installation de ce nouveau centre. Un accord à l'amiable a donc été trouvé avec la maison de naissance, promettant d'utiliser cette salle uniquement pour des consultations. En contrepartie, le voisin a promis de ne plus engager de poursuites judiciaires.

La suite après cette vidéo

Un voisin gêné par le bruitCrédit photo : iStock

Une nouvelle catastrophique pour la directrice de l’établissement, Sarah Wolff, qui a exprimé sa déception auprès d'un média local :

« Nous n'arrivions pas à y croire. Pour les familles, c'est bien sûr une immense catastrophe »

Pourtant, il faudra désormais faire avec cette contrainte. Environ 90% de tous les accouchements de la maison avaient lieu dans la pièce concernée. Même si les naissances restent en principe possibles dans d'autres salles, cela limite énormément les possibilités des sages-femmes. L'établissement dispose d'une autre salle d'accouchement, mais moins grande que celle qui a été fermée.

Suivez nous sur Google News
Maison

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Journaliste et expert des médias digitaux avec plus de 15 ans d'expérience, Jeremy Birien collabore avec la rédaction de Demotivateur depuis plus de 10 ans. Diplômé de l'ISFJ avec un Master en Journalisme (Bac +5), il a forgé son expertise au sein de médias leaders tels que Melty et Jellysmack. Spécialiste des nouveaux formats d’information et ambassadeur voyage, il apporte son regard acéré et sa rigueur éditoriale pour décrypter l'actualité, les tendances de société et l'évasion. Son parcours académique et sa maîtrise historique de la ligne éditoriale de Demotivateur garantissent aux lecteurs une information vérifiée, pertinente et de haute qualité.

À lire aussi
un façade de maison
Ta façade dit tout sur toi : ce que les gens pensent de ta maison en 7 secondes
Capture d'écran Instagram
Elle fait une découverte macabre après avoir ouvert une porte de sa maison pour la première fois
Une femme tente de débloquer sa serrure
Si vous voyez un cure-dent dans la serrure de votre porte, faites très attention
La lampe-champignon
Brocante : c'est l'objet le plus ringard des années 80, mais il s'arrache à prix d'or en 2026
Un homme rentre dans une maison par effraction
Il attrape un cambrioleur dans son garage et le torture avec l'aide d'un ami