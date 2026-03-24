Excédé par les cris de femmes qui accouchent, un voisin porte plainte contre une maison de naissance

En Allemagne, un habitant de la ville de Trèves a porté plainte contre une maison de naissance située à côté de chez lui pour nuisances sonores. L’homme ne supporterait plus les cris bruyants, notamment ceux des femmes en train d’accoucher.

Si vous avez déjà assisté à un accouchement, vous savez que vous auriez préféré être dans une autre pièce selon le degré de douleur ressenti par la future mère. Imaginez alors que, quotidiennement, ces cris de douleurs parviennent à vos oreilles, même à distance. C’est le calvaire que subissait un habitant de la ville de Trèves, en Allemagne.

L’homme conteste aujourd’hui l’autorisation d’exploitation de la structure, proposant une alternative à l’accouchement en clinique à l’hôpital. Une “maison de naissance”, pour ainsi dire, installée à l’été 2025, à une dizaine de mètres de l’appartement du plaignant.

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Une salle d’accouchement fermée par la justice

Le tribunal a reconnu qu'aucune mesure acoustique n’avait été réalisée avant l'installation de ce nouveau centre. Un accord à l'amiable a donc été trouvé avec la maison de naissance, promettant d'utiliser cette salle uniquement pour des consultations. En contrepartie, le voisin a promis de ne plus engager de poursuites judiciaires.

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Une nouvelle catastrophique pour la directrice de l’établissement, Sarah Wolff, qui a exprimé sa déception auprès d'un média local :

« Nous n'arrivions pas à y croire. Pour les familles, c'est bien sûr une immense catastrophe »

Pourtant, il faudra désormais faire avec cette contrainte. Environ 90% de tous les accouchements de la maison avaient lieu dans la pièce concernée. Même si les naissances restent en principe possibles dans d'autres salles, cela limite énormément les possibilités des sages-femmes. L'établissement dispose d'une autre salle d'accouchement, mais moins grande que celle qui a été fermée.