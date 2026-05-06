Insulté de « bougnoule » par une collègue, il porte plainte mais la justice écarte tout racisme pour un motif jugé « honteux »

Victime d'insultes racistes de la part d'une collègue, qui le harcelait sur son lieu de travail, un homme a porté l'affaire en justice mais n'a pas obtenu gain de cause.

Le racisme n'est pas une opinion, mais un délit.

Qu'on le veuille ou non, agir de manière raciste, ou tenir des propos incitant à la haine raciste, constituent en effet des comportements répréhensibles par la loi. Des actes qui peuvent vous conduire devant la justice et vous exposent à de lourdes sanctions infligées par les tribunaux. Mais encore faut-il que ces derniers retiennent la circonstance aggravante du racisme. Ce qui ne va pas toujours de soi, y compris dans des situations où les faits paraissent évidents.

Un employé des Landes en a récemment fait la très amère expérience, après avoir été débouté par la justice malgré un dossier qui semblait pourtant plaider en sa faveur.

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On l'insulte de « bougnoule » mais la justice... écarte tout racisme

Relayée par l'association SOS Racisme, l'affaire démarre en 2020 lorsqu'un certain Aziz A. se rend au commissariat de Mont-de-Marsan afin de déposer plainte contre une collègue de travail. Il accuse cette dernière de lui faire subir un véritable enfer depuis 2015, dénonçant un harcèlement moral constant. Devant les policiers, le plaignant décrit d'abord « des insultes répétées », proférées devant d’autres collègues, et insiste sur le calvaire qu'il vit au quotidien dans un « environnement de travail devenu hostile, dégradant et humiliant » .

L'homme précise ensuite que le terme « bougnoule » (une insulte raciste empruntée au vocabulaire péjoratif de l'époque coloniale, et désignant des personnes maghrébines) fait partie des injures proférées à son encontre.

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Recevable, sa plainte débouche ensuite sur un procès qui, à la surprise générale, va connaître un épilogue pour le moins inattendu.

Le tribunal va ainsi débouter le plaignant, en estimant qu’« il existe un doute suffisamment important sur le fait que le terme "bougnoule" ait pu être utilisé en tant que surnom et non en tant qu’insulte destinée à atteindre Aziz en raison de son origine ».

Les juges ont donc refusé de reconnaître le motif raciste de l'injure, écartant ainsi cette circonstance aggravante.

Partagée par SOS Racisme sur son compte Instagram, l'histoire d'Aziz A a suscité bon nombre de réactions indignées chez les internautes. Comme on peut le voir sur la capture d'écran ci-dessous, une majorité d'entre eux considère ainsi le verdict de la justice comme « honteux », au regard des faits.

Crédit photo : capture d'écran / Instagram

Forcément abattu à l'issue du procès, Aziz A. a par la suite saisi la cour d'appel, qui devait rendre son verdict le 28 avril. Mais la décision finale n'a pas été rendue publique.