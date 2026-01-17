Elle veut porter plainte contre son ex-violent mais la police refuse, 2h plus tard, il la tabasse et la laisse pour morte

Après avoir été violemment agressée par son ex-compagnon en 2022, Chloé va enfin connaître la décision de la justice à ce sujet. Le procès a débuté ce jeudi 15 janvier.

Chloé, âgée de 23 ans, a rencontré Marvin sur une application de rencontre en 2022. Après quatre mois de relation, elle a finalement décidé de rompre avec lui. Cependant, la situation a rapidement dégénéré puisque Marvin l’a violemment agressée, la rouant de coups. Comme le rapporte BFMTV, c’est un voisin qui a prévenu les forces de l’ordre après avoir entendu des hurlements devant chez lui.

Cette agression a eu lieu à Blois, dans le Loir-et-Cher. En arrivant sur place, les policiers ont découvert la jeune femme inconsciente, dans une mare de sang dans le hall de son immeuble. Elle était gravement blessée à la tête.

Des blessures qui auraient pu faire craindre un nouveau féminicide, à l’image de celui survenu en 2023, lorsqu’un homme a poussé sa compagne du haut d'une falaise, suite à un refus de demande en mariage.



Crédit photo : BFMTV

Elle frôle la mort

Marvin a quant à lui pris la fuite après l’agression. Selon ses dires, il aurait demandé des explications à Chloé à propos de leur séparation et a appris que la jeune femme avait avorté la veille. La soupçonnant de parler avec d’autres hommes, il lui aurait demandé de lui montrer son téléphone portable, ce qu’elle a refusé. Marvin l’a alors fait tomber, lui a asséné plusieurs coups de pied dans la tête alors qu’elle était au sol. Cependant, il affirme aux enquêteurs qu’il ne voulait pas la tuer.

“Je l’ai attrapée par les épaules. Je l’ai tirée dans le couloir, elle est tombée, je lui ai mis deux-trois coups de pied dans la tête. Je n'ai pas réfléchi. Je me suis dit, 'foutu pour foutu', je n'allais plus rien construire avec elle, elle ne voulait plus de moi”, a déclaré Marvin, comme le rapporte France 3.

Après sa fuite, Marvin a finalement été interpellé deux jours plus tard, chez son père. Après l’agression, Chloé est restée deux mois en soins intensifs à l’hôpital de Tours, souffrant d'importantes lésions hémorragiques cérébales.

Un procès pour tentative de meurtre

Le procès contre Marvin a débuté ce jeudi 15 janvier. L’homme est accusé de tentative de meurtre aggravée. Aujourd’hui, Chloé est âgée de 26 ans et garde des séquelles, qu’elle aura à vie. Elle a une cécité à l’oeil droit, des lésions cérébrales et divers troubles. Elle est notamment très angoissée et fatiguée.

Crédit photo : France Télévisions

Dorénavant, Chloé attend une décision de la justice, d’autant plus que Marvin était déjà connu des services de police pour des violences envers une ex-compagne.

Deux heures avant le drame, Chloé s’était rendue dans un commissariat pour porter plainte contre Marvin, qui se montrait menaçant. Cependant, le policier a refusé de prendre sa plainte, décrétant qu’il avait d’autres tâches à effectuer. Il a reçu une sanction disciplinaire et a été mis d’office à la retraite, perdant son salaire.

“Trois ans après cette violence agression, Chloé attend que la vérité soit dite, d’entendre que les faits ont réellement été commis”, a indiqué Me Isabelle Steyer, l’avocate de Chloé, à BFMTV.

Le procès, qui a débuté ce jeudi, devrait donc condamner Marvin, pour que justice soit faite.