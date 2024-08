Excédés par la venue des touristes dans leur ville, ils trouvent un moyen insolite de leur faire savoir

Ce dimanche 25 août, une soixantaine d’habitants de la commune d’O Morrazo, en Galice, ont décidé de faire barrage aux nombreux touristes avec une initiative étonnante.

En Espagne, le tourisme de masse est devenu un véritable fléau pour plusieurs communes balnéaires et leurs habitants. C’est notamment le cas de la ville d'O Morrazo, située en Galice, dans le nord-ouest de la péninsule ibérique. Mais les habitants ont trouvé un moyen original et insolite pour gâcher le quotidien des touristes.

Comme le montre une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, les habitants ont eu l’idée de bloquer la circulation de la ville à des points stratégiques en traversant continuellement plusieurs passages piétons. Au total, ce sont entre 60 et 80 personnes qui se sont retrouvées, ce dimanche 25 août à 11h30, pour participer à l’opération.

Sur la vidéo, on les voit donc multiplier les aller-retour sous le regard des automobilistes obligés de rester à l’arrêt. Le blocage a duré une vingtaine de minutes. La semaine précédente, ils avaient déjà perturbé le trafic routier pendant 37 minutes.

Le tourisme de masse exaspère les Espagnols

Leur but est notamment de faire entendre leur ras-le-bol face aux incivilités des touristes qui s’approprient leur ville, comme le dénonce Esperanza Veiga, une habitante :

“Nous en avons assez que les voitures se garent où elles veulent, en toute impunité, sans aucune amende. Chaque année ça empire, nous avons atteint nos limites” (Esperanza Veiga)

Les dates de manifestation n’ont pas été choisies au hasard puisque dimanche dernier était une journée particulièrement ensoleillée, laissant penser que de nombreux touristes viendraient envahir la commune.

Cet été, l’Espagne aurait accueilli plus de 40 millions de vacanciers, notamment aux Baléares, dans les îles Canaries et en Catalogne, qui sont les régions les plus affectées par le surtourisme. Depuis quelques années, les Espagnols sont de plus en plus nombreux à protester contre les effets indésirables du tourisme de masse, entre les nuisances sonores, la pollution ou encore la flambée des loyers.