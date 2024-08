Face aux incivilités, cette ville touristique du sud de la France interdit désormais de se balader torse nu

Une célèbre ville touristique du sud de la France vient de prendre un arrêté temporaire visant à réglementer la tenue vestimentaire dans les espaces publics. Précisions.

De nombreuses villes balnéaires se retrouvent aujourd'hui confrontées aux incivilités de certains riverains et autres touristes, qui n'hésitent plus à sortir torses nus dans les rues et parfois même en... maillot de bain.

Face à cette recrudescence, certaines municipalités ont décidé d'agir.

C'est notamment le cas de Narbonne (Aude) qui va désormais sanctionner sévèrement ces comportements jugés déplacés.

Crédit photo : iStock

Narbonne part en guerre contre ceux qui se baladent torse nu

Le 12 août dernier, la mairie a en effet pris un arrêté temporaire afin de réglementer la tenue vestimentaire dans les espaces publics. Une décision administrative qui court jusqu'au 30 septembre. Un choix fort et surtout motivé par le nombre de dérives constatées ces dernières semaines.

« On prend un arrêté parce que c’est un besoin, pas une lubie », se justifie ainsi le maire de la ville Bertrand Malquier, interrogé par nos confrères de La Dépêche.

« On a une recrudescence de personnes qui déambulent torse nu. Or, nous sommes dans une ville à vocation touristique, cela peut entraîner des problèmes d’hygiène, ça choque les passants (...) C’est gênant, ça met mal à l’aise les clients quand c’est dans une boutique et ça donne une mauvaise image aux touristes » (Bertrand Malquier)

L'arrêté stipule qu’il est dorénavant interdit de se promener dans les rues dénudé, torse nu, ou en vêtement de baignade lorsque l'on se trouve hors de la plage ou aux abords. Toute personne ne respectant pas cette consigne sera punie d'une amende pouvant aller jusqu'à 135 euros, en fonction du degré de nudité. « La police demande avant mais si la personne ne se rhabille pas, elle est verbalisée », précise le maire, qui a constaté une forte augmentation de ces comportements en l'espace d'un an.

« L’année dernière, nous étions à un ou deux cas mais les personnes se changeaient quand on leur demandait de se rhabiller. Là, on a des personnes torse nu voire en caleçon qui s’accrochent avec les passants et ne veulent pas se rhabiller quand la police intervient parce qu’ils n’ont même pas de tee-shirt avec eux » (Bertrand Malquier)

Crédit photo : iStock

Depuis le mois de juillet, la mairie de Narbonne aurait ainsi recensé entre 20 et 25 mains courantes liées à cette problématique des tenues vestimentaires.