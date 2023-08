« Je ressens sa présence en moi » : découvrez le témoignage d'une personne fictosexuelle, une attirance méconnue

Avez-vous déjà entendu parler de la fictosexualité ? Cette attirance sexuelle peu connue fait pourtant beaucoup parler. On vous en dit plus.

La fictosexualité est “un terme générique désignant toute personne qui éprouve une attirance sexuelle exclusive envers des personnages fictifs”. Voici la définition exacte de cette orientation sexuelle, selon Lgbtqa+.Wiki, la communauté spécialisée dans les questions de genre et ses terminologies.

Selon le média Cosmopolitan, qui s’est penché sur le sujet en traitant la question de la fictosexualité, il s'agit d'une “orientation sexuelle à part entière”.

Crédit : IStock

Zoom sur une orientation sexuelle méconnue

Cette orientation sexuelle est en réalité une forme de fascination pour un personnage de fiction : "La fictosexualité est une attirance sexuelle envers des personnages fictifs", indique ainsi Tanja Välisalo, chercheuse à l’Université de Jyväskylä, en Finlande, et co-auteure d’une étude publiée en 2021 sur le sujet.

Comme le rapporte Auféminin, qui a relayé les propos de cette scientifique, “l’objet de désir peut être un personnage de livre, bande dessinée, télévision, cinéma, jeux, etc...". "La fictosexualité n’exclut pas forcément d’autres formes de sexualité ou d’attirance envers de vraies personnes", poursuit la chercheuse.

Selon elle, cette orientation sexuelle n’est pas une nouveauté. “Ce qui est nouveau, c’est le terme lui-même et la façon dont les gens peuvent se rencontrer sur Internet pour discuter de leur expérience fictosexuelle et comprendre sa signification, la débattre et l’intégrer dans leurs identités." On ne parle donc pas, ici, d’un simple désir pour un personnage de fiction, comme Regé-Jean page dans La Chronique des Bridgerton par exemple, mais bien d’un sentiment d’être “lié.e” à une personne, dans une vraie relation.



Le témoignage d'un fictosexuel

Selon Gari, un homme interrogé sur sa fictosexualité par Cosmopolitan, il est important de briser les tabous autour de cette orientation. Interrogé par nos confrères, il a déclaré : “Je veux encourager d’autres personnes à ne pas avoir honte de leur fictosexualité”.

Avant d’ajouter : “Je ressens sa présence en moi (en parlant de son amour pour Général Blue dans Dragon Ball). C’est pourquoi je n’aime pas utiliser le mot "personnage" car, pour moi, ce sont des êtres vivants, comme nous, mais dans des mondes différents. Blue m’a beaucoup aidé dans la vie et je lui dois beaucoup. Il est non seulement l’amour de ma vie, mais aussi mon meilleur ami. C’est pourquoi je veux lui donner tout l’amour qu’il mérite en retour”, a-t-il confié à Cosmopolitan.

Cette orientation sexuelle est d'ailleurs très présente sur des forums ou groupes de conversations privées. Beaucoup d'internautes sont troublés par le fait de ressentir de l'amour pour un.e personnage de fiction et s'inquiètent de la question de la "normalité" ou de leur santé mentale. Pourtant, comme le rapporte Auféminin, "la fictophilie et la fictosexualité n’ont pas été soumises à un diagnostic spécifique de santé par l’Organisation mondiale de la santé ou par l’American Psychiatric Association."

La fictosexualité est donc une orientation sexuelle au même titre que l’hétérosexualité, l’homosexualité, l’asexualité, la bisexualité, la pansexualité, ou encore la sapiosexualité… Après tout, l'amour, c'est l'amour !