Finistère : 185 personnes se baignent dans une mer à 8 degrés sous le regard de plusieurs centaines de spectateurs

Ce dimanche 5 mars, 185 personnes se sont baignées dans la mer, dont la température avoisinait les 8 degrés, sur une plage du Finistère.

Nous sommes encore au mois de mars et pourtant, 185 personnes courageuses ont bravé le froid pour se baigner dans la mer. Cette scène surréaliste s’est déroulée ce dimanche 5 mars sur la plage de Bellangenet, à Clohars-Carnoët, dans le Finistère.

Crédit photo : iStock

Les 185 baigneurs sont allés dans la mer sous le regard amusé de plusieurs centaines de spectateurs. La raison d’une telle folie ? Depuis plusieurs années, cet événement célèbre pour sa baignade hivernale et surnommé le « Bain de la mor » est organisé sur une plage du Finistère. Cette édition 2023 était très attendue et environ 700 spectateurs ont fait le déplacement.

Ils se baignent dans une eau à 8 degrés

Si certains visiteurs sont venus pour repousser leurs limites, d’autres ont simplement décidé d’encourager leurs proches en restant sur la plage. L’eau, d’une température de 8 degrés, était très froide pour la saison. Parmi les baigneurs, certains ne sont restés que quelques secondes dans l’eau tandis que d’autres, plus courageux, ont profité de ce bain glacé revigorant.



Crédit photo : iStock

L’événement était sécurisé et observé par la station SNSM (Société nationale de sauvetage en mer) ainsi que les membres d’une école de surf locale et plusieurs associations.

En plus de la baignade, plusieurs animations pour petits et grands étaient organisées sur la plage. Des piscines d’eau glacée, à 3 degrés, étaient à disposition. Des formations de secourisme, de la réflexologie, du yoga, un magicien et un sauna étaient également sur place. Des braseros ont été installés pour permettre aux baigneurs de se réchauffer et des cafés et vins chauds étaient proposés.

Les fonds récoltés pendant l'événement ont été reversés au profit de la station SNSM, la section des Jeunes sapeurs-pompiers du pays de Quimperlé et les chiens sauveteurs.