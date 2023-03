TripAdvisor a dévoilé son classement européen des plus belles plages, et celle du Sillon est désignée plus belle plage de France

C’est le troisième sacre pour la plage malouine après ceux de 2018 et de 2021 en figurant dans le top 10 du classement, dominé cette année par la plage de Reynisfjara, en Islande.

Crédit : Alexandre Lamoureux/ Saint-Malo tourisme

Et un, et deux et un troisième couronnement pour la plage du Sillon, à Saint-Malo. Connue pour ses brises lames et les fortifications de la ville en arrière-plan, la plage malouine a été plébiscitée par les utilisateurs du site TripAdvisor.

Chaque année, le site américain dévoile le classement des plus belles plages d’Europe. Pour la troisième fois en cinq ans, la plage du Sillon devance les autres plages françaises et arrive dixième du classement continental.

Il faut dire qu’elle possède de sérieux arguments : « Longue plage de sable doré quand la marée est basse. L’eau était parfaite. Vagues légères et un fond de sable doux. Paradisiaque ! », décrit le site.

« Ce titre est justifié », selon les Malouins, fiers de leur plage

Mer dorée par une belle soirée d’été RT @DomiGuillaume Belle semaine à toutes et tous.

Coucher de soleil sur la grande plage du Sillon à #SaintMalo.#illeetvilaine #bretagne #Brittany #magnifiquebretagne pic.twitter.com/elsGQM3C3u — Ronan Le Flécher (@BreizhWeCan) September 21, 2020

Les internautes ne sont pas en reste et les Bretons sont forcément fiers que leur plage soit la première représentante française du classement. « C'est la satisfaction de voir que ce que nous faisons pour protéger nos plages et l'environnement littoral est reconnu », se réjouit Gilles Lurton, le maire de Saint-Malo, auprès de nos confrères de France 3 régions.

Un titre totalement mérité aussi pour Pierre Étienne, moniteur d’une école de voile dans la ville : « Ce titre est justifié. La plage bénéficie d'un front de mer préservé avec les remparts comme décor. Et puis, le paysage change toujours avec le temps et les marées. N'oublions pas qu'ici, nous avons les plus grandes marées d'Europe ».

D’après les photos, il n’y a pas à dire, la plage du Sillon présente un cadre idyllique. Pour trouver trace d’une deuxième plage française dans le classement, il faut descendre à la 23ème position qu’occupe la plage de Palombaggia, à Porto-Vecchio, en Corse.