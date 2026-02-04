Gagnez 5 000 euros en restant allongé pendant 20 jours grâce à cette offre d'emploi pas comme les autres

Vous cherchez un travail qui ne vous demanderait pas beaucoup d’efforts ? Une étude spatiale recherche des volontaires pour rester allongés pendant 20 jours. Le salaire ? 5 000 euros.

Si vous cherchez un job où vous serez bien payé tout en restant inactif, intéressez-vous aux étupdes spatiales. Certaines expériences scientifiques proposent ce genre de jobs. C’est le cas de cette entreprise qui cherchait des volontaires payés 18 000 euros pour rester allongés pendant deux mois.

Crédit photo : MEDES

Récemment, l’Institut de médecine et de physiologie spatiales (MEDES) de Toulouse propose une expérience similaire. Des volontaires sont recherchés pour rester allongés et manger seulement un bouillon par jour pendant 20 jours. En récompense, la somme de 5 000 euros.

Un bouillon par jour

Selon La Dépêche, l’Institut recherche des personnes avec des critères bien précis. Les volontaires doivent être 10 hommes sportifs et en bonne santé, qui pratiquent au moins 3 heures de sport par semaine. Leur IMC doit être compris entre 20 et 26 et ils ne doivent pas fumer ni avoir de restriction alimentaire.

Crédit photo : MEDES

L’expérience se déroulera en juin 2026 et permettra d’en savoir plus sur le jeûne en micropensanteur. En effet, les candidats auront les pieds légèrement surélevés par rapport à leur tête. Ils devront également jeûner pendant 20 jours puisqu’ils ne mangeront qu’une cuillère de miel, un jus de fruit et un bouillon par jour. Ils auront 250 calories au quotidien, soit 10% de l’apport journalier nécessaire à un homme.

Des effets négatifs

Cette étude permettra d’aider les astronautes dans l’espace et d’étudier l’organisme d’un homme s’il était amené à manquer de nourriture en apesanteur.

“Nous allons aussi observer ce qu’il se passe au niveau de la mémoire, du stress, des muscles et du cerveau. Il faut être intéressé par la science et avoir une vraie volonté ; de plus, il est préférable d’être solide psychologiquement”, a alerté Rebecca Billette, responsable médicale de la Clinique Spatiale, à La Dépêche.

Les candidats pourraient être confrontés à des effets secondaires puisqu’ils pourraient souffrir de la faim, perdre de la masse musculaire et se sentir faibles. Des médecins et des infirmiers seront présents 24h/24h et l’expérience sera immédiatement arrêtée au moindre risque.

Si vous êtes intéressé par ce job pas comme les autres, vous pouvez d’ores et déjà postuler sur le site du MEDES.