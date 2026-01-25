Ce patron met en garde les employeurs : n'embauchez personne qui mentionne ce point précis lors d'un entretien d'embauche

Pour réussir un entretien d’embauche, il est important d’avoir les bons mots. Cependant, un patron alerte les employeurs : selon lui, un candidat qui aborde ce point lors d’un entretien ne doit pas être embauché.

Les entretiens d’embauche sont des moments importants pour toute personne qui recherche un emploi, mais aussi pour les recruteurs. Les employeurs doivent déceler les compétences et la personnalité de leurs candidats pour embaucher la meilleure personne dans leur entreprise.

Crédit photo : iStock

Pour cela, certains employeurs n’hésitent pas à tendre des pièges lors des entretiens d’embauche. C’est le cas de ces recruteurs qui font passer ce test ridicule qui terrifie les candidats.

Un critère important

Selon Scott Kuru, fondateur et PDG de l’entreprise Freedom Property Investors, il y a un point important à prendre en compte dans un entretien d’embauche. Il recommande aux recruteurs de ne pas choisir un candidat qui mentionne un point précis.

Les personnes qui demandent un équilibre entre leur vie professionnelle et vie privée ne devraient pas être recrutées, selon Scott Kuru.

“N’embauchez jamais quelqu’un qui recherche un équilibre entre vie professionnelle et vie privée”, alarme le PDG sur LinkedIn.

Selon lui, les candidats qui sont attachés à ce critère ne veulent pas progresser. Ils ne vont pas chercher à donner le meilleur d’eux-mêmes, à s’intégrer et à s’impliquer dans l’évolution de l’entreprise.

Un point de vue polémique

Ce point de vue ne fait pas l’unanimité. En France, 8 personnes sur 10 estiment que l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée est plus important que le salaire.

“J’ai vu de nombreuses entreprises proposer la semaine de quatre jours pour attirer les talents. Elles n’attirent que des personnes qui ont renoncé à leur propre évolution”, affirme le Scott Kuru.

Sur LinkedIn, de nombreuses personnes ont répondu au PDG, exprimant leur désaccord.

"Je ne suis pas d’accord avec cette affirmation. Comment expliquez-vous qu’un Américain sur 2 soit en burn-out ?”, “Il est temps de repenser notre approche du traitement des employés au travail”, ont commenté les internautes.

Selon les internautes, l’approche de Scott Kuru est inadaptée et décourageante. Et vous, qu’en pensez-vous ?