Il invente un adorable robot pour égayer vos journées au bureau

Le Mini Robot Mochi

Pour lutter contre le stress au travail, pourquoi ne pas fabriquer son propre robot de bureau ? La solution idéale pour limiter l’anxiété avec légèreté et amusement.

Qui n’a jamais ressenti une bouffée de stress sur son lieu de travail ? À un certain degré, cet état peut avoir un impact sur la santé : maux de tête, troubles du sommeil, fatigue ou encore douleurs musculaires.

Un robot comme compagnon de bureau, ça vous dit ?

Pour éviter d’en arriver à ce stade (et lorsque cela est possible bien sûr), il est important de faire une pause pour prendre du temps pour soi.

Autre astuce : vous pouvez transformer votre espace de travail en un coin qui vous ressemble pour vous sentir comme à la maison.

Une femme stressée au travailCrédit Photo : iStock

Si certaines entreprises autorisent leurs employés à emmener leurs chiens au travail pour réduire l’anxiété, pourquoi ne pas adopter ce mini robot Mochi ? Avec sa bouille adorable, ce compagnon de bureau est la solution idéale pour lutter contre la fatigue mentale !

Suivez le guide !

Voici comment le construire

Le Mini Robot Mochi réunit tous les ingrédients pour vous remonter le moral en cas de coup de blues au travail.

Comme le rapporte le site spécialisé Hackster.io, ce robot personnalisable danse, réagit au toucher et apporte une touche ludique à votre espace de travail.

Le Mini Robot MochiCrédit Photo : YouTube Epic DIY Builds 

Parmi ses autres qualités, cet automate minuscule est capable de danser au rythme de la musique. Ce n’est pas tout. Il réagit même aux caresses et possède une palette d’expressions faciales.

La chaîne YouTube Epic DIY Builds a dévoilé un tuto pour fabriquer son propre Mini Robot Mochi, en utilisant des composants disponibles dans le commerce et un fer à souder.

Dans le détail, cet androïde est construit autour d’une carte de développement Wemos D1 Mini basée sur un microcontrôleur ESP8266. Celle-ci est reliée à un petit écran LCD qui fait office de visage, précisent nos confrères.

Un capteur sonore et un module tactile créent les interactions avec l’utilisateur, et un servomoteur SG90 permet au robot de danser au rythme de la musique. Une batterie LiPo 502020, un convertisseur élévateur de tension, un régulateur de tension et un interrupteur complètent le circuit.

Le Mini Robot MochiCrédit Photo : YouTube Epic DIY Builds

Les composants ont été assemblés par collage à chaud, puis fixés à un cadre en fil de cuivre épais. Le servomoteur est monté sur une base circulaire en bois afin d'assurer la stabilité du robot pour ses mouvements.

À noter que la carte D1 Mini peut être programmée via MicroPython pour des possibilités de personnalisation plus poussées.

Source : Hackster.io
