43% des Français vont travailler en étant malades par manque d'argent, selon une enquête

Allez-vous au travail quand vous êtes malade ? Cette question a été posée à plusieurs milliers de Français dans le cadre d’une enquête et les résultats sont surprenants.

Quand on tombe malade, nous avons deux possibilités : consulter un médecin pour prendre un arrêt maladie de quelques jours ou se rendre quand même au travail. Une enquête a été menée par OberA à ce sujet et les résultats ont été publiés ce lundi 26 janvier. 4 102 personnes ont été interrogées sur leur comportement professionnel quand elles tombent malades.

D’après les résultats de l’enquête, 43% des Français se rendent au travail quand ils sont malades et seulement 25% restent chez eux. Un comportement qui s’explique par plusieurs raisons.

Pourquoi aller au travail en étant malade ?

29% décident d’aller au travail ou non selon le contexte et l’intensité de leurs symptômes. Si ces personnes n’ont qu’un simple rhume, elles peuvent aller travailler tandis que si la maladie est plus importante, elles prendront quelques jours de repos.

Pour d’autres, aller au travail n’est pas un choix puisqu’elles ont besoin d’argent et ne peuvent pas se permettre de perdre un peu de leur salaire à cause des trois jours de carence. Ce ne fut cependant pas le cas de cette femme en arrêt maladie depuis 16 ans, qui était toujours payée et recevait 6 000 euros par mois.

Parmi les craintes des employés, on retrouve également la peur de laisser ses collègues débordés, notamment en cas de période de surcharge ou de petits effectifs, comme le rapporte Doctissimo.

Des conséquences non négligeables

Si la présence de salariés malades au travail peut s’expliquer, ces comportements ont des conséquences négatives. En effet, ce réflexe augmente les risques de contaminer ses collègues, et de fragiliser sa propre santé.

En plus de cela, les gestes barrières ne sont pas forcément appliqués par les salariés quand ils sont malades. D’après l’enquête, 53% des Français se lavent danvatage les mains et 41% gardent leurs distances avec les autres quand ils sont malades. Cependant, seulement 27% des personnes interrogées aèrent leur bureau et 18% portent un masque. 37% ne changent rien à leurs habitudes et n’appliquent aucun geste barrière.

“En continuant à travailler, on s’expose à des risques, on va contaminer ses collègues… Quand certains patients viennent consulter, ils sont très malades et parfois pour certains dans un état d’épuisement”, a indiqué Said Ouichou, médecin généraliste, à RMC.

Du côté du malade, cet épuisement peut mener au burn-out et déclencher alors un arrêt de travail encore plus long et une perte d’argent plus importante. Un cercle vicieux à éviter quand on est malade.