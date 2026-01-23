6 Français sur 10 sont insatisfaits de leur salaire et estiment qu'ils ne sont pas assez payés, selon une étude

Par |

Une femme épuisée au travail

Selon une récente étude, plus de 6 Français sur 10 estiment qu’ils ne sont pas assez payés pour leur travail. Malgré cela, ils sont peu à vouloir démissionner ou à demander une augmentation.

Quand on cherche un emploi, plusieurs critères peuvent être importants. Par exemple, 8 Français sur 10 estiment que l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée est l’un des points primordiaux pour se sentir bien au quotidien.

Une femme stressée lors d'une réunionCrédit photo : iStock

C’est également le cas du salaire, qui est très important. Selon une étude, il existerait une somme idéale qu’il faudrait gagner pour être heureux. Pour cela, vous pouvez analyser les offres d’emploi, mais aussi négocier votre salaire à l’embauche. Pourtant, 6 Français sur 10 estiment qu’ils ne sont pas assez bien payés, selon une étude.

Un mauvais salaire

Cette enquête a été réalisée par Great Place to Work. Un échantillon de 4 246 personnes, représentatives des Français actifs, ont été interrogées afin de mesurer la qualité de vie au travail. Selon les résultats, 61% des Français sont insatisfaits de leur salaire. Pour 31%, une mauvaise rémunération est le premier critère qui peut pousser un salarié à quitter son travail.

Un bulletin de paieCrédit photo : iStock

Bien que la majorité des Français soient mécontents, la situation ne change pas pour autant. 67% des personnes interrogées n’ont pas demandé d’augmentation à leur responsable cette année. Les raisons ? 22% ont peur que leur demande soit mal reçue et 34% estiment que l’entreprise n’a pas les moyens d’augmenter leur salaire.

Des conséquences sur la santé mentale

Cette mauvaise rémunération n’est pas sans conséquence. 26% des Français estiment que leur travail affecte leur santé mentale “négativement” ou “très négativement”. Un chiffre qui a augmenté de 4 points par rapport à l’année dernière. 56% des sondés se disent “très fatigués” et 59% affirment que leur travail a pu être une source de stress. En définitive, 4 Français sur 10 ont déjà connu un burn-out.

Si ces chiffres sont alarmants, il n’y a pas que du négatif dans le monde du travail. 80% des sondés affirment qu’ils ne souhaitent pas quitter leur entreprise dans les six prochains mois. 81% estiment que leur emploi leur a permis de donner le meilleur d’eux-même, 80% affirment qu’ils ont pu progresser et 75% voient leur travail comme une source d’épanouissement personnel.

Si le salaire et le stress au travail sont des points à améliorer, les Français sont donc globalement satisfaits de leur vie professionnelle.

Source : Great Place to Work
Suivez nous sur Google News
Travail Salaire

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Arrivée tout droit de l’université, Lisa a fait ses premiers pas dans la rédaction web à Demotivateur. Armée de ses mots, elle aspire avant tout à partager des informations pour sensibiliser aux sujets qui lui tiennent à cœur, comme les enjeux environnementaux et la cause animale. En plus de son goût pour la musique, la gastronomie et le cinéma, Lisa a un petit plaisir caché pour l’astrologie.

À lire aussi
Des voitures bloquées à cause de la neige
Sommes-nous obligés d’aller travailler quand il y a de la neige et du verglas sur la route ?
Un employé de bureau qui s'ennuie
« Un flemmard assumé » : il touche 3 000 € par mois depuis 7 mois sans jamais travailler, car son patron a… oublié qu’il l’avait recruté
Un calendrier a connaître pour l'année 2026
En ne prenant que 25 jours de congés, vous pourrez bénéficier de… 56 jours de repos en 2026
Un entretien d&#039;embauche
Voici comment bien négocier son salaire à l’embauche, selon les conseils d’un DRH
Des coll&egrave;gues heureux &agrave; No&euml;l
Pour Noël, ce patron a offert une prime de 240 millions de dollars à ses 540 employés