6 Français sur 10 sont insatisfaits de leur salaire et estiment qu'ils ne sont pas assez payés, selon une étude

Selon une récente étude, plus de 6 Français sur 10 estiment qu’ils ne sont pas assez payés pour leur travail. Malgré cela, ils sont peu à vouloir démissionner ou à demander une augmentation.

Quand on cherche un emploi, plusieurs critères peuvent être importants. Par exemple, 8 Français sur 10 estiment que l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée est l’un des points primordiaux pour se sentir bien au quotidien.

C’est également le cas du salaire, qui est très important. Selon une étude, il existerait une somme idéale qu’il faudrait gagner pour être heureux. Pour cela, vous pouvez analyser les offres d’emploi, mais aussi négocier votre salaire à l’embauche. Pourtant, 6 Français sur 10 estiment qu’ils ne sont pas assez bien payés, selon une étude.

Un mauvais salaire

Cette enquête a été réalisée par Great Place to Work. Un échantillon de 4 246 personnes, représentatives des Français actifs, ont été interrogées afin de mesurer la qualité de vie au travail. Selon les résultats, 61% des Français sont insatisfaits de leur salaire. Pour 31%, une mauvaise rémunération est le premier critère qui peut pousser un salarié à quitter son travail.

Bien que la majorité des Français soient mécontents, la situation ne change pas pour autant. 67% des personnes interrogées n’ont pas demandé d’augmentation à leur responsable cette année. Les raisons ? 22% ont peur que leur demande soit mal reçue et 34% estiment que l’entreprise n’a pas les moyens d’augmenter leur salaire.

Des conséquences sur la santé mentale

Cette mauvaise rémunération n’est pas sans conséquence. 26% des Français estiment que leur travail affecte leur santé mentale “négativement” ou “très négativement”. Un chiffre qui a augmenté de 4 points par rapport à l’année dernière. 56% des sondés se disent “très fatigués” et 59% affirment que leur travail a pu être une source de stress. En définitive, 4 Français sur 10 ont déjà connu un burn-out.

Si ces chiffres sont alarmants, il n’y a pas que du négatif dans le monde du travail. 80% des sondés affirment qu’ils ne souhaitent pas quitter leur entreprise dans les six prochains mois. 81% estiment que leur emploi leur a permis de donner le meilleur d’eux-même, 80% affirment qu’ils ont pu progresser et 75% voient leur travail comme une source d’épanouissement personnel.

Si le salaire et le stress au travail sont des points à améliorer, les Français sont donc globalement satisfaits de leur vie professionnelle.