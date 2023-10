Belgique : 350 personnes se lancent dans une course sur l'eau dans des... citrouilles géantes pour Halloween

En Belgique, des centaines de personnes se sont rassemblées pour participer à un événement hors du commun : une course de citrouilles géantes sur l’eau.

Pour Halloween, de nombreux événements sont organisés partout dans le monde afin de célébrer cette fête comme il se doit. C’est le cas en Belgique où a lieu la “Pompoenregatta”, soit “la régate des citrouilles”, depuis des années. Il s’agit d’une course de citrouilles géantes sur l’eau. Pour l’occasion, les citrouilles se transforment non pas en carrosses, mais en bateaux.

“Le matin, les citrouilles sont vidées et nous, on saute dedans. On prend nos pagaies et on rame le plus vite possible”, a expliqué l’une des participantes.

Cette année, cet événement a eu lieu le 22 octobre à Kasterlee, dans la province d’Anvers. Au total, 350 personnes se sont rassemblées pour pagayer à bord des citrouilles. L’objectif de la course : être le plus rapide à faire le tour d’un ponton à bord de cette embarcation pas comme les autres.

Crédit photo : Ralf Oehme Photography

Faire la course à bord de citrouilles sur l’eau

C’est la quatorzième fois que la Pompoenregatta a lieu en Belgique. Chaque année, les producteurs essaient de faire pousser des citrouilles toujours plus grosses en vue de la course. La chaire des citrouilles est quant à elle récupérée pour faire de la soupe.

“Chaque année, nous commençons par de petites citrouilles, nous récupérons les graines des plus grosses citrouilles et nous les mélangeons pour obtenir des citrouilles de plus en plus grosses. Cette année, nous avons eu des citrouilles de plus de 1 000 kg”, a affirmé Gert Peeters, l’organisateur de l’événement et propriétaire du champ de citrouilles.

Pour fêter Halloween comme il se doit, de nombreux participants ont choisi de se déguiser. Finalement, c’est l’équipe de De Rotte Mussen, surnommée “Les moineaux pourris”, qui a été la plus rapide et a remporté la compétition en 6 minutes et 5 secondes. Le rendez-vous est déjà fixé pour l’année prochaine, le dimanche 20 octobre 2024.