5 jeux de piscine amusants et faciles à organiser en famille sans matériel cet été

S’ennuyer dans une piscine semble impossible et pourtant, les enfants se lassent parfois des courses de nage, des bouées gonflables ou encore des concours de bombes. C’est pourquoi aujourd’hui, nous vous proposons des jeux inédits qui amuseront petits et grands !

Des concours de sauts à thème

Si vous avez une piscine, vous avez probablement déjà organisé des concours de bombes ou de plongeons. Pour changer un peu, proposez aux participants de réaliser des sauts bien plus originaux. Pour gagner, ils devront faire preuve de créativité. Car à chaque saut, un thème sera annoncé par un des baigneurs.

Il peut s’agir de n’importe quel univers : le sport avec un thème football, basket ou golf, par exemple. L’humeur avec des sauts évoquant la colère, la joie ou la tristesse. Le cinéma, les véhicules ou les animaux à vous de trouver des idées divertissantes pour faire rigoler les participants et les spectateurs. Une chose est sure, les enfants ne sont pas prêts de se lasser !

Le téléphone dans l’eau

Ce jeu consiste à parler et à écouter sous l’eau. Un premier candidat va articuler un mot sous l’eau à son camarade. Ce dernier va répéter ce même mot au candidat suivant, sous l’eau également. Et ainsi de suite jusqu’à ce que le dernier joueur annonce ce qu'il a entendu, hors de l’eau. S’il s’agit du mot annoncé par le tout premier candidat, c’est gagné. Sinon, vous aurez perdu, mais vous n’aurez pas fini de rigoler.

Le plouf musical

Si l’un des vacanciers sait jouer d’un instrument de musique, c’est parfait. Sinon, il sera obligé de chanter. Pendant que le musicien fait résonner ces notes, les autres joueurs se promènent autour de la piscine. Dès que la musique s’arrête, ils doivent tous sauter. Le dernier à l’eau est éliminé. Et on continue ainsi jusqu’à ce qu’il n’en reste qu’un.

Si vous avez suffisamment de bouées gonflables, vous pouvez imposer aux participants de monter dessus dès l’arrêt de la musique. Le dernier à s’installer sur sa bouée a perdu.

Le surf

Ce jeu impose la présence d’adultes et d'enfants. Les adultes, s’ils sont à l’aise sous l’eau, se placent au fond de la piscine, mais pas trop profond de manière à ce que les enfants puissent se mettre debout sur leur dos. Une fois ces deniers installés, les adultes peuvent se mettre à avancer. Le but du jeu pour les surfeurs, rester debout avec le bas des jambes sous l’eau et le reste du corps hors de l’eau.

Si vous êtes quatre, vous pouvez organiser une course de surf !

Le saut en longueur

Avec ce jeu, les baigneurs s’affrontent pour devenir le meilleur athlète de piscine. Vous l’avez compris, le but du jeu est de sauter le plus loin possible. À vous de déterminer s’il est possible de prendre de l’élan ou non. Vous pouvez faire tous les ajustements que vous souhaitez pourvu que tout le monde suive les mêmes règles.

Il vous faudra aussi un candidat honnête pour relever les distances de chacun. N’hésitez pas à organiser plusieurs manches pour que chaque joueur ait ses chances.