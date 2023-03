Harry Potter : enfin ouverte au public, l'école de sorciers française présente ses professeurs

Depuis l’année dernière, le château du Rocher Portail, en Bretagne, a été transformé en école de sorciers, inspirée de la saga Harry Potter. Sur TikTok, l’établissement a publié des vidéos pour présenter ses professeurs hauts en couleur.

Pour les fans de la saga Harry Potter, c’est certainement l’attraction touristique à ne pas manquer ! Totalement inédite, la nouvelle école des sorciers située en Bretagne, au château du Rocher Portail, accueille le public pour diverses activités immersives.

Il ne s’agit évidemment pas de s’inscrire pour y suivre une scolarité de sorcellerie afin d'y apprendre des tours de magie sur toute une année. L’école de sorciers propose aux visiteurs de venir découvrir le château entièrement transformé en école dans une expérience immersive comme si vous étiez à Poudlard.

Sur le site du château du Rocher Portail, il est donc possible de s’inscrire pour acheter des tickets et plusieurs formules sont disponibles : une visite de 1h30, en après-midi, ou une visite de 3h en soirée.

Une expérience immersive

Pour l’après-midi, vous pouvez donc visiter la salle Le Banquet, l’école en elle-même qui comporte une trentaine de pièces scénographiées dans l’univers de la magie avec effets spéciaux et comédiens, participer à une animation de fauconnerie avec chouette et hiboux, à un atelier “baguette et balai magiques”, ou à des animations avec six comédiens qui incarnent les professeurs qui vous donneront des cours de magie. Vous aurez aussi l’occasion d’accéder aux jardins, à la forêt interdite et au labyrinthe avec une nouveauté pour cette année : la compétition du Milendall.

Le Milendall est le sport emblématique de l’école Rocher Portail, comportant plusieurs épreuves comme le vol de balai, le tir à l’arc dans la forêt interdite, des jeux zolympus et des énigmes dans les labyrinthes. Vous y découvrirez aussi le pavillon du professeur Fleurus Centaure.

Pour la formule du soir, vous aurez en plus l’occasion de prendre un repas dans la salle Le Banquet avec les professeurs qui animeront la soirée pendant 1h30 avec des animations immersives, effets spéciaux et des tours de magie. Sans oublier le spectacle de clôture.

Des sorciers professeurs hauts en couleur

Mais qui sont ces professeurs de sorcellerie ? Incarnés par des comédiens prenant leur rôle très à coeur, ils vous sont présentés dans des vidéos TikTok récemment publiées.

Leurs personnages ont été créées par la femme de Manuel Roussel, propriétaire du château, qui s’est inspirée de l’histoire du lieu et donc de ses anciens résidents : “Ce sont des personnages qui ont vécu ici comme Ludovica Lutterotti, qui était la préceptrice du baron au XIXème siècle et qui est la directrice de l’école aujourd’hui”, expliquait-il sur France Bleu.

Dans ces vidéos, on découvre donc Ludovica Lutterotti, mais aussi Lady Pommecreuse, Garance Brunfeu ou encore Horace Albedo, qui nous invitent à les suivre pour une immersion féérique dans l’univers de l’école des sorciers à la française. Durant votre découverte, vous rencontrerez également Philomène Volovent, Hernote Sub, Morne Coche, Fleurus Centaure, Timéon Ruellan et sa chouette Minuitmoinlecar.