«Il a tout arrêté» : le curé annule la cérémonie de mariage à l'église car le couple hésite à avoir des enfants

Ce samedi 13 juillet, un couple originaire de l’Oise devait se marier à l’église mais le curé en a décidé autrement après avoir appris que le couple n’était pas certain de faire des enfants, en raison de problèmes de santé.

Faut-il avoir le projet d’avoir des enfants si l’on veut se marier à l’église ? Voilà une question qu’on ne se pose pas forcément mais qui pourrait bien être problématique pour… le curé ! Selon Le Parisien, un couple s’est heurté au refus du curé pour les marier car il n’était pas certain d’avoir des enfants, en raison de problèmes de santé.

Visiblement, les problèmes de santé, ce curé n’en a cure. Le couple, originaire de l’Oise, devait se marier à l’église ce samedi 13 juillet. Pendant des mois, il s’affaire aux préparatifs et sollicite un prêtre dans le courant du mois de janvier. Le délai étant trop court, le curé les renvoie vers une procédure accélérée réalisable à quelques kilomètres de chez eux.

Crédit photo : iStock

Ainsi, pendant trois mois, le couple discute avec le prêtre qui, du jour au lendemain, décide de mettre fin aux démarches. Quand le curé questionne le couple sur leur désir d’avoir des enfants, les futurs mariés répondent qu’ils aimeraient bien mais que le projet est mis entre parenthèses à cause de problèmes de santé comme le confie la jeune femme de 26 auprès du Parisien :

“Je suis atteinte d’endométriose et j’ai fait une fausse couche. J’ai subi une opération et j’ai vu des spécialistes à Paris. J’aimerais réessayer, car nous voulons des enfants, même si l’issue est incertaine. Je risque des complications graves si j’arrête ma contraception. Je l’ai donc expliqué mais le visage de cet homme s’est refermé et il a tout arrêté. C’était fini”.