Il achète deux caniches et réalise plus tard qu'il s'agissait de furets dopés aux stéroïdes

En Argentine, le client d’un marché aux puces a acheté deux caniches pour la modique somme de 115 euros le chien. Cependant, les deux bêtes n’avaient rien d’un caniche, si ce n’est l’apparence transformée.

C’est une histoire à peine croyable qui s’est déroulée à Buenos Aires, capitale de l’Argentine, il y a une dizaine d'années déjà, que nous relate le Daily Mail.

Très réputé, le marché aux puces de La Salada regroupe moult commerçants, et l’un d’eux s’était fait une spécialité en vendant des animaux domestiques assez atypiques.

Un client, retraité, s’est laissé attirer par le prix très attractifs pour s’offrir deux caniches, à 115 euros le chien, au lieu de 770. Il les amène ensuite chez le vétérinaire pour les vaccinations et apprend qu’il s’agit de furets dopés aux stéroïdes.

Plus volumineux et possédant un pelage duveteux, ils ont dupé bon nombre de clients qui n’ont pas forcément remarqué les différences physiques entre les deux animaux. Ces furets dopés sont dotés de moustaches perturbantes, d’un regard assez glaçant et n’ont pas d’oreilles.

D’autres clients bernés par les mêmes vendeurs

Les vétérinaires ont constaté que les furets avaient été engraissés aux stéroïdes depuis leur naissance. Leur pelage a fait l’objet d’un toilettage très soigné afin de masquer le corps du furet.

Suite à ce scandale, considéré par certains comme un canular, une équipe de télévision locale a mené son enquête et a découvert que le retraité n’était pas le premier à se faire berner par pareil artifice.

Selon eux, une autre cliente avait acheté ce qu’elle pensait être un chihuahua quelques semaines auparavant, avant de comprendre que l’animal n’était pas un chien.