Il achète une poupée taille réelle d'Henry Cavill et « anatomiquement correcte », les internautes sont écoeurés

Au Texas, un homme a récemment acheté une poupée en silicone grandeur nature à l’effigie de l’acteur Henry Cavill. La ressemblance est tellement frappante que cet achat a mis les internautes très mal à l’aise.

James Robertson-Reavis est un collectionneur de poupées qui vit au Texas. Il a commencé son hobbie en 1991 et a récemment agrandi sa collection avec une nouveauté qui a choqué de nombreux internautes. En effet, James Robertson-Reavis a investi dans une poupée en silicone grandeur nature qui ressemble trait pour trait à Henry Cavill.

Crédit photo : Grazia

Le collectionneur est fan de l’acteur depuis de nombreuses années. Pour créer une poupée lui ressemblant, il a fait appel au designer anglais SD Sculpt & Design. Selon Instinct Magazine, James Robertson-Reavis est ravi du résultat puisque la poupée est extrêmement réaliste : sa texture ressemble à la peau humaine et des poils ont été ajoutés sur tout le corps.

“C’est tellement flippant”

Fier de sa nouvelle poupée, le collectionneur a partagé des vidéos montrant la représentation de Henry Cavill sur les réseaux sociaux. Les vidéos sont rapidement devenues virales. Si certains internautes se sont demandés s’il s’agissait d’un objet sexuel, James Robertson-Reavis a affirmé que ce n’était pas le cas, précisant qu’il est marié avec un homme depuis 13 ans. Toutefois, il a affirmé que la poupée était "anatomiquement correcte". Sur l'une des vidéos, on peut voir le moulage de la poupée, entièrement nue, avec un logo Superman sur l'entrejambe.

“Son anatomie est correcte, mais ce n'est pas une poupée sexuelle. Il n'est donc pas fait comme ça à proprement parler. J'ai ajouté des "pièces" en silicone. Je possède plusieurs poupées animatroniques mais seulement Henry en ce qui concerne les figurines réalistes. Nous l’avons achetée pour l’exposer et l’utiliser sur Instagram. C’est une sorte de colocation ; une vie avec Henry en quelque sorte”, a-t-il expliqué à Queerty.

James Robertson-Reavis a créé plusieurs comptes Instagram dédiés à sa poupée. En plus de poster des images de la poupée en silicone, il utilisait l’intelligence artificielle pour lui “donner vie” sur des photos.

Crédit photo : @my_cavill_companion / Instagram

Aujourd’hui, le collectionneur a supprimé son compte, sans doute après avoir lu les retours des internautes. Choqués et dégoûtés, ils sont nombreux à avoir trouvé cet achat très glauque.

“Ça me fout les jetons sérieux. J’imagine même pas ce que ça ferait de voir une de tes poupées à poil sur internet, utilisée pour je ne sais quoi”, “C’est tellement flippant. Une statue de Superman, ce serait un peu bizarre mais ça passe, mais le fait que ce soit spécifiquement Henry Cavill ? Beurk”, “J’ai envie de rigoler de ça, mais je suis aussi horrifié”, “Je déteste ça”, ont commenté les internautes sur Reddit.

Crédit photo : @my_cavill_companion / Instagram

De son côté, James Robertson-Reavis ne voit pas le problème à avoir une poupée ressemblant à une personnalité chez soi, et à utiliser l’intelligence artificielle pour lui donner vie.

“Je comprends qu’il puisse y avoir un problème avec les célébrités décédées car elles ne peuvent pas donner leur consentement. Mais pour les célébrités vivantes qui sont sous le feu des projecteurs, je ne vois pas de mal à l’utiliser à des fins personnelles. Notre société aime ses célébrités et nous avons tous envie de les connaître, de les rencontrer, voire de les aimer. Si l’IA peut, même modestement, réaliser des rêves, je n’y vois aucun inconvénient”, a-t-il expliqué.

Si cet achat est très controversé, James Robertson-Reavis n'est pas le seul à collectionner les poupées. C'est aussi le cas de cette femme qui a épousé une poupée de chiffon avant d'annoncer la naissance de leur deuxième enfant, ou encore de cet homme qui a acheté une poupée à l'effigie de sa femme pour pimenter sa vie de couple.