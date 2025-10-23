Mais pourquoi peut-on voir une grenouille géante sur la place Vendôme ?

Ce week-end, la 4ème édition du festival Art Basel se déroule à Paris. Et pour marquer l'événement, une grenouille géante a été installée sur la place Vendôme.

Mais que fait Kermit la grenouille en plein Paris ? Le personnage célèbre du Muppet Show a élu domicile, depuis ce mardi 21 octobre, sur la place Vendôme, dans le 1er arrondissement de la capitale française.

Il s’agit d’une version géante et gonflable de 20 mètres, installée par l’artiste américano-vénézuélien Alex da Corte. L’œuvre, baptisée “Kermit the Frog, Even”, est exposée jusqu’à ce dimanche 26 octobre, dans le cadre de la foire d’art contemporains Art Basel Paris, qui organise sa quatrième édition ce week-end.

Crédit photo : Art Basel Paris

Connu pour ses installations et ses vidéos immersives, Alex da Corte souhaitait que la poupée de Kermit la grenouille ait la tête dégonflée. Selon Clément Delépine, directeur de la foire, l’œuvre est un hommage à la chaîne publique américaine PBS - sur laquelle était diffusée le Muppet Show dans les années 1970 - qui est victime de “coupes budgétaires drastiques”.

It's a bird, it's a plane, it's... Kermit 🐸



Alex Da Corte transforms the familiar language of popular culture into vivid, emotionally layered works. In this piece, currently on view at Place Vendôme as part of the #ArtBaselParis Public Program, he revisits an incident from the… pic.twitter.com/hRFOE2k45S — Art Basel (@ArtBasel) October 21, 2025

Le monde de l’art s’installe à Paris

Concrètement, l’installation réalisée par l’artiste « réinterprète un incident survenu lors de la parade de Thanksgiving organisée par Macy’s à New York en 1991 », explique le site d'Art Basel.

À l'époque, le ballon gonflé à l’hélium, à l’effigie de la célèbre grenouille, s’était accroché aux branches d’un arbre de la 5e Avenue et s’était déchiré.

« La chute du Kermit à moitié dégonflé avait considérablement affecté l’ambiance générale (...) Oscillant entre humour et mélancolie, l’œuvre incarne l’intérêt de l’artiste pour la manière dont les icônes culturelles absorbent et révèlent nos angoisses collectives ».

Crédit photo : Art Basel Paris

Crédit photo : Art Basel Paris

Au total, durant ce week-end artistique, ce sont plus de 200 galeries internationales d'une quarantaine de pays qui seront accueillies sous l'immense verrière du Grand Palais pour cette quatrième édition de la foire, portée par la marque suisse Art Basel, leader mondial du secteur. Et même à l'extérieur, puisque qu'une grande silhouette en pierre d'Ugo Rondinone est installée sur le parvis de l'Institut de France.

D'autres musées parisiens accueillent également des œuvres d'art, à l'image de l'Hôtel de la Marine qui expose une jungle murale d'herbes folles en nylon, plastique et polyester, réalisée par l'artiste malgache Joël Andrianomearisoa.