Il atteint le sommet de l'Everest en moins de 10 heures, battant un record vieux de 23 ans

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais l’athlète américain Tyler Andrews vient de réaliser un exploit exceptionnel : gravir l’Everest en moins de 10 heures, établissant un nouveau record de vitesse.

Si gravir le mont Everest représente déjà un défi colossal, l’atteindre en moins de 10 heures relève de l’exploit.

C’est ce qu’a accompli Tyler Andrews, ultra-marathonien professionnel américain de 36 ans et spécialiste de l’alpinisme de vitesse, s’offrant au passage un nouveau record mondial.

Crédit Photo : Tyler C. Andrews/Instagram

Il gravit l’Everest en un temps record

Après près de six ans de préparation, Tyler Andrews a enfin atteint l’objectif qu’il poursuivait sur l’Everest, rapporte le magazine People.

Le 28 mai dernier, il a rejoint le sommet du toit du monde depuis le camp de base en 9 heures, 55 minutes et 43 secondes. Un temps impressionnant qui lui permet d’établir un nouveau record de vitesse.

Le grimpeur a réalisé cette ascension impressionnante seulement quatre jours après une tentative précédente, qui s’était soldée par un échec en raison de problèmes logistiques et de conditions défavorables. L’alpiniste avait été contraint d’abandonner à seulement 400 mètres de l’arrivée.

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Dans un communiqué, l’athlète revient sur son incroyable parcours :

« C’était la chose la plus difficile que j’aie jamais faite, mentalement et physiquement. Je m’y prépare depuis presque six ans, avec sept tentatives sur trois saisons. Je n’avais aucun doute sur le fait que j’étais dans la meilleure forme physique de ma vie grâce à ma préparation et aux conseils de mon équipe », a-t-il indiqué.

Avant d’ajouter :

« Mais il ne suffit pas d’être extrêmement en forme : il faut aussi la coopération de la montagne, de la météo, des foules. Tout doit s’aligner ».

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Un itinéraire habituellement réalisé en plusieurs jours

Le trentenaire a quitté le camp de base de l’Everest à 19 heures 11 le 27 mai et a atteint le sommet à 5 heures 06 le lendemain matin, en empruntant la voie de l’arête Sud-Est.

Comme le précisent nos confrères, son chrono dépasse le précédent record de 10 heures, 56 minutes et 46 secondes, établi par l’alpiniste sherpa népalais Lhakpa Gelu en 2003.

Crédit Photo : Tyler C. Andrews/Instagram

Ce n’est pas tout. Tyler Andrews a également établi un nouveau record aller-retour, revenant au camp principal en 16 heures et 32 minutes, soit près de deux heures de moins que le précédent record de 18 heures 30.

À noter que les deux hommes ont utilisé de l’oxygène supplémentaire lors de leurs ascensions.

Le parcours couvrait environ 29 kilomètres et plus de 3 800 mètres de dénivelé positif et négatif. Il s’agit d’un itinéraire qui prend généralement entre cinq et sept jours aux alpinistes.

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L’alpiniste voit grand pour la suite

Pour les proches de l’Américain, cette réussite est loin d’être une surprise.

« Je l’ai vu progresser en tant qu’alpiniste himalayen au cours des dernières années et j’ai pu constater sa résistance et son immense capacité de travail (…) » a déclaré Dawa Steven, guide et organisateur d’expédition.

Tyler Andrews n’en est pas à son premier exploit sportif. Ces dernières années, ce survivant du cancer a accumulé plus de 100 records mondiaux sur des courses en montagne, sur route et sur sentier.

Crédit Photo : Tyler C. Andrews/Instagram

Quand il n’escalade pas des montagnes, il publie des livres, milite et donne des conférences. À peine de retour sur la terre ferme, il prépare déjà la suite de ses aventures et voit grand :

« J’aimerais encore battre le record de l’Everest sans oxygène supplémentaire, mais je pense avoir besoin d’une pause avec l’Everest pour l’instant. Il me reste encore beaucoup de courses et d’autres records que j’aimerais tenter », a-t-il conclu.

Un beau programme !